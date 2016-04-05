Додано: Сер 30 сер, 2023 22:03

freeze написав: beee написав: Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома.

Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу. Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома.

Только что просмотрел это видео из Днепра с нагрудной камеры полицейского. Лицо у девушки полицейской разбито. Она в крови. Это явное нападение на сотрудников полиции плюс оскорбление при исполнении их обязанностей. Алкогольное состояние нападавшего мужчины пока не выяснено для меня, но в любом случае это отягчающее обстоятельство. Да и риторика от него пахла гнильцой.Касательно применения стрелкового оружия полицейским. В свое время у меня заучена четкая позиция по его применению. Если было явное нападение на тебя, то можно стрелять на поражение в нападавшего без предупредительных криков и выстрелов в воздух. В любом другом случае надо предупреждать о применении огнестрельного оружия и делать первый выстрел в воздух обязательно чтобы потом не нести ответственность за невыполнение требований законодательства.В этой связи считаю, что!!!