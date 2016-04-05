Суд звертає увагу, що у «Положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки» ідеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних Сил України, а Закон України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого Указом Президента України надає правову підставу для такого комплектування і жодним чином не стосується комплектування Збройних Сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні Сили України військовослужбовцями, а лише відповідно законодавства про працю, за трудовим договором (контрактом), що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства.
ТЦК это орган военного управления, ответственный за воинский учёт и мобилизацию.
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома. Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.
Только что просмотрел это видео из Днепра с нагрудной камеры полицейского. Лицо у девушки полицейской разбито. Она в крови. Это явное нападение на сотрудников полиции плюс оскорбление при исполнении их обязанностей. Алкогольное состояние нападавшего мужчины пока не выяснено для меня, но в любом случае это отягчающее обстоятельство. Да и риторика от него пахла гнильцой.
Касательно применения стрелкового оружия полицейским. В свое время у меня заучена четкая позиция по его применению. Если было явное нападение на тебя, то можно стрелять на поражение в нападавшего без предупредительных криков и выстрелов в воздух. В любом другом случае надо предупреждать о применении огнестрельного оружия и делать первый выстрел в воздух обязательно чтобы потом не нести ответственность за невыполнение требований законодательства.
В этой связи считаю, что полицейский заслуживает поощрения!!!
[quote] Суд звертає увагу, що у «Положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки» ідеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних Сил України, а Закон України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого Указом Президента України надає правову підставу для такого комплектування і жодним чином не стосується комплектування Збройних Сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні Сили України військовослужбовцями, а лише відповідно законодавства про працю, за трудовим договором (контрактом), що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства.
ТЦК это орган военного управления, ответственный за воинский учёт и мобилизацию.
buratinyo В Статуте четко прописаны случаи, при которых можно и нужно применять оружие, и угроза жизни и здоровью лицу при исполнении как раз один из них. Далее уже будут только пережовывания на тему, можно ли было избежать и т.п.