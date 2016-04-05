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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4956495749584959>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:48

  freeze написав:
katso написав:Ух ты, суд признал ТЦК незаконными, как вам такое - https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151

Суд звертає увагу, що у «Положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки» ідеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних Сил України, а Закон України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого Указом Президента України надає правову підставу для такого комплектування і жодним чином не стосується комплектування Збройних Сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні Сили України військовослужбовцями, а лише відповідно законодавства про працю, за трудовим договором (контрактом), що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства.


ТЦК это орган военного управления, ответственный за воинский учёт и мобилизацию.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154 ... D0%BF#Text

Вони є в Єдиному державному реєстрі як юридичні особи як це було з війсковими комісаріатами?
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:53

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

нелюди были в ягуаре, самец с самкой и 2 сопляка
минус одно быдло
Я бы полицейских наградил по факту
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:02

  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

Помнится мне, когда в прошлом году, отключили всю нашу область от электричества и я написал, что взял пиво, чтобы скоротать темный вечер

Тогда ты осуждал, что я "алкаш" - что было неправдой.
И ты был абсолютно против алкашей

Но прошло время и шо ...

Теперь твоё мнение - ну пьяный он был, ну быковал, ну с кем не бывает

Может тебе в строительном ПТУ что-то подправить ? :)
По аналогии "может в консерватории что-то подправит" :)
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 30 сер, 2023 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:03

  freeze написав:
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома.
Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.

Только что просмотрел это видео из Днепра с нагрудной камеры полицейского. Лицо у девушки полицейской разбито. Она в крови. Это явное нападение на сотрудников полиции плюс оскорбление при исполнении их обязанностей. Алкогольное состояние нападавшего мужчины пока не выяснено для меня, но в любом случае это отягчающее обстоятельство. Да и риторика от него пахла гнильцой.

Касательно применения стрелкового оружия полицейским. В свое время у меня заучена четкая позиция по его применению. Если было явное нападение на тебя, то можно стрелять на поражение в нападавшего без предупредительных криков и выстрелов в воздух. В любом другом случае надо предупреждать о применении огнестрельного оружия и делать первый выстрел в воздух обязательно чтобы потом не нести ответственность за невыполнение требований законодательства.

В этой связи считаю, что полицейский заслуживает поощрения!!!
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

копейка написав:
  freeze написав:
katso написав:Ух ты, суд признал ТЦК незаконными, как вам такое - https://reyestr.court.gov.ua/Review/112988151

[quote]
Суд звертає увагу, що у «Положенні про територіальні центри комплектації та соціальної підтримки» ідеться про комплектування особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних Сил України, а Закон України «Про військовий обов`язок і військову службу» та Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого Указом Президента України надає правову підставу для такого комплектування і жодним чином не стосується комплектування Збройних Сил України, а тому не дають працівникам та державним службовцям територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні Сили України військовослужбовцями, а лише відповідно законодавства про працю, за трудовим договором (контрактом), що має бути вольовим рішенням такого найманого працівника. Примус до трудового контракту є формою рабства.


ТЦК это орган военного управления, ответственный за воинский учёт и мобилизацию.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154 ... D0%BF#Text

Вони є в Єдиному державному реєстрі як юридичні особи як це було з війсковими комісаріатами?[/quote]

Зачем вам такие сложности, реестры, хорошо ещё частный не знаю кем подконтрольный youcontrol не призывает почитать, просто смотрите законы Украины и в том числе Положение о ТЦК, ссылку я давал.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:10

buratinyo В Статуте четко прописаны случаи, при которых можно и нужно применять оружие, и угроза жизни и здоровью лицу при исполнении как раз один из них. Далее уже будут только пережовывания на тему, можно ли было избежать и т.п.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:18

Сьогодні є в ЗМІ, отже можна сказати.
Вчора 2 мі8 зіткнулись при виконанні посадки. За 50км від ЛБЗ . Посадка була терміновою через оголошену ракетну атаку. Всі 6 загинули.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:22

  Hotab написав:Сьогодні є в ЗМІ, отже можна сказати.
Вчора 2 мі8 зіткнулись при виконанні посадки. За 50км від ЛБЗ . Посадка була терміновою через оголошену ракетну атаку. Всі 6 загинули.


наши или росийские?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

да что ж такое...
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:24

  katso написав:
  Hotab написав:Сьогодні є в ЗМІ, отже можна сказати.
Вчора 2 мі8 зіткнулись при виконанні посадки. За 50км від ЛБЗ . Посадка була терміновою через оголошену ракетну атаку. Всі 6 загинули.


наши или росийские?


В авіакатастрофі двох вертольотів на Донеччині загинули 6 українських пілотів - УП.

У Краматорському районі впали військові вертольоти Мі-8. Літальні апарати повністю знищено, на місці виявили тіла шести загиблих військовослужбовців.
vitaliiangel
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