Додано: Сер 30 сер, 2023 22:30

Прохожий написав: beee написав: Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить.

нелюди были в ягуаре, самец с самкой и 2 сопляка

минус одно быдло

Я бы полицейских наградил по факту нелюди были в ягуаре, самец с самкой и 2 соплякаминус одно быдлоЯ бы полицейских наградил по факту

За что их награждать - за то что они не смогли упаковать пьяного не убив его? Комон господа - это же не офисный клерк идя домой с работы предотвратил драку тем что было под рукой а это оказался пистолет. Это же п о л и ц и я - они же с утра до вечера за наши с вами налоги должны сдавать бег рукопашный бой и стрельбу по коробку спичек. И кстати психологию. И понимать что если вытаскиваешь жену из машины лучше вначале упаковать мужа (это же вроде азы и всем понятно, не так ли?). А это же какие-то дворовые разборки "эй ты иди сюда я кому сказал". За это награждать надо нарами, что я надеюсь и будет. А дети теперь будут жить с этим, и кстати ходить с нами по одним и тем же улицам, если так будет понятнее...