Rack написав:buratinyo В Статуте четко прописаны случаи, при которых можно и нужно применять оружие, и угроза жизни и здоровью лицу при исполнении как раз один из них. Далее уже будут только пережовывания на тему, можно ли было избежать и т.п.
Сейчас война. Представьте какой то клоун появляется перед нашими позициями и посылает вооруженных военных нах, типа по конституции он может быть где хочет, рвет ноздри нашей любимице девушке-медику. Вы точно думаете, что дибилу зачитают его права ? Тема обсуждения закрыта. До войны сам не очень любил систему МВД, но сегодня когда нацгвардейцы ежедневно гибнут на фронте, считаю кощунством обсуждение ухода из жизни Асланбека, не упоминая при этом фамилии погибших сегодня полицейских и нацгвардейцев.
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
нелюди были в ягуаре, самец с самкой и 2 сопляка минус одно быдло Я бы полицейских наградил по факту
За что их награждать - за то что они не смогли упаковать пьяного не убив его? Комон господа - это же не офисный клерк идя домой с работы предотвратил драку тем что было под рукой а это оказался пистолет. Это же п о л и ц и я - они же с утра до вечера за наши с вами налоги должны сдавать бег рукопашный бой и стрельбу по коробку спичек. И кстати психологию. И понимать что если вытаскиваешь жену из машины лучше вначале упаковать мужа (это же вроде азы и всем понятно, не так ли?). А это же какие-то дворовые разборки "эй ты иди сюда я кому сказал". За это награждать надо нарами, что я надеюсь и будет. А дети теперь будут жить с этим, и кстати ходить с нами по одним и тем же улицам, если так будет понятнее...
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома. Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.
Для этого полицейских учат упреждать конфликт, спокойно говорить. Да есть куча методов увести конфликт, а не отвечать как хабалка: ты чё а ты чё. Убить на глазах у ребёнка, три выстрела.
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Нельзя, даже если ты едешь на Ягуаре и кажешься себе очень крутым, посылать полицейского нах, нельзя пытаться уехать с места происшествия, нельзя драться с полицейским. Это аксиома. Полицейского наградить за то, что вступился за девушку-напарницу.
Для этого полицейских учат упреждать конфликт, спокойно говорить. Да есть куча методов увести конфликт, а не отвечать как хабалка: ты чё а ты чё. Убить на глазах у ребёнка, три выстрела.
в сша/германии например это умеют, максимум до 3й минуты с бодивидео оба "умника" валялись бы упакованные мордой в асфальт в кайданках, после этого отдыхали в тюрьме к сожалению ПОКА у нас так, но нужно учить... быков
кстати, надеюсь вы своих детей не так воспитываете как фигуранты?
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 30 сер, 2023 22:46, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Помнится мне, когда в прошлом году, отключили всю нашу область от электричества и я написал, что взял пиво, чтобы скоротать темный вечер
Тогда ты осуждал, что я "алкаш" - что было неправдой. И ты был абсолютно против алкашей
Но прошло время и шо ...
Теперь твоё мнение - ну пьяный он был, ну быковал, ну с кем не бывает
Может тебе в строительном ПТУ что-то подправить ? По аналогии "может в консерватории что-то подправит"
Ты и военкомов оправдывал. А их уволили. Теперь полицейских. Завтра фишизм. Именно поэтому полицейского посадили. Потому что я прав, а ты нет Потому что полиция не детский садик и у них изначально задача работать с нарушителями. Неожиданно Вот чиновники делают вещи похуже. Но похожий стрелять их не желает. Интересно почему
Востаннє редагувалось beee в Сер 30 сер, 2023 22:53, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Для этого полицейских учат упреждать конфликт, спокойно говорить. Да есть куча методов увести конфликт, а не отвечать как хабалка: ты чё а ты чё. Убить на глазах у ребёнка, три выстрела.
2016г.
В Днепре преступник убил двух патрульных полицейских при выполнении обязанностей На автовокзале Днепра застрелили патрульного полицейского, а его напарница спустя несколько часов от полученных ранений скончалась в операционной.
Подробности об инциденте рассказал водитель маршрутки, который был свидетелем убийства и попытался остановить преступника.
«Мне кажется, девочка-патрульный расстерялась, испугалась и не стреляла. Тот, (злоумышленник. — ред.) вначале выстрелил в патрульную. А потом хладнокровно расстрелял полицейского-парня», — сказал водитель.
вы умный человек и должны понимать на принятие правильного решения у полицейского было 1-2 секунды. Если бы у водителя ягуара был ствол, он пристрелил двух полицейских намного раньше, чем пристрелили бы его. Судя по количеству борзости он был готов его применить.
Поскольку степень угрозы жизни оценить за 1-2 секунды невозможно, всё что вы говорите это красивая теория. Днепр бандитский город, там другие методы поиска компромиссов. К сожалению я там жил и много чего видел, поскольку дома не сидел. В Днепре если кто то ведёт себя борзо, до поножовщины один шаг.
Был вариант их типа отпустить и догнать группой захвата.
beee написав:Ты и военкомов оправдывал. А их уволили. Теперь полицейских. Завтра фишизм. Именно поэтому полицейского посадили. Потому что я прав, а ты нет Потому что полиция не детский садик и у них изначально задача работать с нарушителями. Неожиданно
По вашему можно за нарушение правил в случае несогласия выйти из авто, раскидать на асфальте патрульных, разбить им морды, сесть в авто и поехать дальше? Я представил себя на месте мужика, всегда спорю с патрульными, даже если не прав, даже если бы паковали, сопротивление бы не оказывал, потому что это _смертельно_ опасно. Премию Дарвина жмурику, жену его лет на 5. А детей в детдом на перевоспитание за "папа давай"
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
нелюди были в ягуаре, самец с самкой и 2 сопляка минус одно быдло Я бы полицейских наградил по факту
За что их награждать - за то что они не смогли упаковать пьяного не убив его? Комон господа - это же не офисный клерк идя домой с работы предотвратил драку тем что было под рукой а это оказался пистолет. Это же п о л и ц и я - они же с утра до вечера за наши с вами налоги должны сдавать бег рукопашный бой и стрельбу по коробку спичек. И кстати психологию. И понимать что если вытаскиваешь жену из машины лучше вначале упаковать мужа (это же вроде азы и всем понятно, не так ли?). А это же какие-то дворовые разборки "эй ты иди сюда я кому сказал". За это награждать надо нарами, что я надеюсь и будет. А дети теперь будут жить с этим, и кстати ходить с нами по одним и тем же улицам, если так будет понятнее...
Семейка явно психически неадекватная, и воспитание такое же, раз дети кричат "папа давай", когда тот выбежал избивать патрульных.
beee написав:Ты и военкомов оправдывал. А их уволили. Теперь полицейских. Завтра фишизм. Именно поэтому полицейского посадили. Потому что я прав, а ты нет Потому что полиция не детский садик и у них изначально задача работать с нарушителями. Неожиданно
По вашему можно за нарушение правил в случае несогласия выйти из авто, раскидать на асфальте патрульных, разбить им морды, сесть в авто и поехать дальше? Я представил себя на месте мужика, всегда спорю с патрульными, даже если не прав, даже если бы паковали, сопротивление бы не оказывал, потому что это _смертельно_ опасно. Премию Дарвина жмурику, жену его лет на 5. А детей в детдом на перевоспитание за "папа давай"
Нужно было упаковать нарушителя и привлечь к ответственности и его и её. Да. Застрелил зачем? Не смог упаковать? Вызови подкрепление. Поэтому он сейчас не награды получает за поимку банды преступников а сам сидит. Что не ясно?