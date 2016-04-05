Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.
Что касается «должен сдавать физру, бегать , прыгать стрелять за наши налоги»… Полисмен не должен играть в брюсли с нападающими на полицейских. При любом его уровне физподготовка всегда есть более крепкие и подготовленные нападающие, и потому ему дано оружие и право его применять для защиты себя и других людей. Включая сотрудницу.
Вони є в Єдиному державному реєстрі як юридичні особи як це було з війсковими комісаріатами?
Зачем вам такие сложности, реестры, хорошо ещё частный не знаю кем подконтрольный youcontrol не призывает почитать, просто смотрите законы Украины и в том числе Положение о ТЦК, ссылку я давал.
Це не складність, а відповідальність, яку несли колишні військкомати і яку не нестимуть приватні комунальні служби, які не мають юридичного статусу. Це, звичайно, зручно, не потрібно відповідати за життя людей.
beee написав:Нужно было упаковать нарушителя и привлечь к ответственности и его и её. Да. Застрелил зачем? Не смог упаковать? Вызови подкрепление. Поэтому он сейчас не награды получает за поимку банды преступников а сам сидит. Что не ясно?
На момент стрельбы уже было не задержание, а пресечение тяжкого преступления - нападения на полицейских при исполнении. Я вообще удивлен, что полицейского задержали, а не отстранили. Пресечение тяжкого преступления и открытие огня на поражение преступника на месте совершения тяжкого преступления - по тем же законам - разрешено.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 30 сер, 2023 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.
Что касается «должен сдавать физру, бегать , прыгать стрелять за наши налоги»… Полисмен не должен играть в брюсли с нападающими на полицейских. При любом его уровне физподготовка всегда есть более крепкие и подготовленные нападающие, и потому ему дано оружие и право его применять для защиты себя и других людей. Включая сотрудницу.
ОЧЕНЬ надеюсь что окажется что было четыре отстрелянных патрона, один из которых "предупреждающий в воздух"
Hotab написав:Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.
https://watch.wave.video/RZDsmuPVqW1Qe1n3 на 1:30 водитель кидает полицейского на асфальт и 4 сек позже уже нападает на его напарницу (женский крик). Как раз за эти 4 секунды полицейский оценивает степень риска её жизни и принимает решение применить оружие
Hotab написав:Не успел - теперь сядет.
надеюсь нет. я вижу чёткую самооборону. Степень риска жизни/здоровью напарницы в тот момент оценить было невозможно. Да и сейчас невозможно, этот бык мог навалиться массой и ударить ее головой о землю.
Hotab написав:Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.
https://watch.wave.video/RZDsmuPVqW1Qe1n3 на 1:30 водитель кидает полицейского на асфальт и 4 сек позже уже нападает на его напарницу (женский крик). Как раз за эти 4 секунды полицейский оценивает степень риска её жизни и принимает решение применить оружие
Hotab написав:Не успел - теперь сядет.
надеюсь нет. я вижу чёткую самооборону. Степень риска жизни/здоровью напарницы в тот момент оценить было невозможно. Да и сейчас невозможно, этот бык мог навалиться массой и ударить ее головой о землю.
мастєр клас, як по книжці
Востаннє редагувалось flyman в Сер 30 сер, 2023 23:25, всього редагувалось 1 раз.