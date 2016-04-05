RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 495849594960496149624963>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:05

  beee написав:Да.
Застрелил зачем? Не смог упаковать? Вызови подкрепление.
было 1-2 секунды оценить представляет он опасность для жизни напарницы или нет. Вы много уравнений сможете решить за 1-2 секунды?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18886
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2185 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:06

  vitaliiangel написав:
  beee написав:Да.
Застрелил зачем? Не смог упаковать? Вызови подкрепление.
было 1-2 секунды оценить представляет он опасность для жизни напарницы или нет. Вы много уравнений сможете решить за 1-2 секунды?

Відео що ти постив 5 хв.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 30 сер, 2023 23:07, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32195
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:07

Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.

Что касается «должен сдавать физру, бегать , прыгать стрелять за наши налоги»…
Полисмен не должен играть в брюсли с нападающими на полицейских. При любом его уровне физподготовка всегда есть более крепкие и подготовленные нападающие, и потому ему дано оружие и право его применять для защиты себя и других людей. Включая сотрудницу.
Hotab
 
Повідомлень: 9747
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:12

  freeze написав:
копейка написав:
  freeze написав:ТЦК это орган военного управления, ответственный за воинский учёт и мобилизацию.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154 ... D0%BF#Text

Вони є в Єдиному державному реєстрі як юридичні особи як це було з війсковими комісаріатами?


Зачем вам такие сложности, реестры, хорошо ещё частный не знаю кем подконтрольный youcontrol не призывает почитать, просто смотрите законы Украины и в том числе Положение о ТЦК, ссылку я давал.

Це не складність, а відповідальність, яку несли колишні військкомати і яку не нестимуть приватні комунальні служби, які не мають юридичного статусу. Це, звичайно, зручно, не потрібно відповідати за життя людей.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 597
З нами з: 31.07.19
Подякував: 394 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:12

  beee написав:Нужно было упаковать нарушителя и привлечь к ответственности и его и её. Да.
Застрелил зачем? Не смог упаковать? Вызови подкрепление.
Поэтому он сейчас не награды получает за поимку банды преступников а сам сидит. Что не ясно?

На момент стрельбы уже было не задержание, а пресечение тяжкого преступления - нападения на полицейских при исполнении. Я вообще удивлен, что полицейского задержали, а не отстранили. Пресечение тяжкого преступления и открытие огня на поражение преступника на месте совершения тяжкого преступления - по тем же законам - разрешено.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 30 сер, 2023 23:13, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12248
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1834 раз.
Подякували: 2647 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:12

  Hotab написав:Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.

Что касается «должен сдавать физру, бегать , прыгать стрелять за наши налоги»…
Полисмен не должен играть в брюсли с нападающими на полицейских. При любом его уровне физподготовка всегда есть более крепкие и подготовленные нападающие, и потому ему дано оружие и право его применять для защиты себя и других людей. Включая сотрудницу.

ОЧЕНЬ надеюсь что окажется что было четыре отстрелянных патрона, один из которых "предупреждающий в воздух"
Прохожий
 
Повідомлень: 13196
З нами з: 05.06.13
Подякував: 902 раз.
Подякували: 1423 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:15

  Прохожий написав:ОЧЕНЬ надеюсь что окажется что было четыре отстрелянных патрона, один из которых "предупреждающий в воздух"

Предупредительного в воздух в законе регулирующем применение табельного оружия не нашел. Наоборот там приветствуется огонь на поражение против лиц совершающих тяжкое преступление.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12248
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1834 раз.
Подякували: 2647 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:15

  Hotab написав:Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.

https://watch.wave.video/RZDsmuPVqW1Qe1n3
на 1:30 водитель кидает полицейского на асфальт и 4 сек позже уже нападает на его напарницу (женский крик). Как раз за эти 4 секунды полицейский оценивает степень риска её жизни и принимает решение применить оружие
  Hotab написав:Не успел - теперь сядет.
надеюсь нет. я вижу чёткую самооборону. Степень риска жизни/здоровью напарницы в тот момент оценить было невозможно. Да и сейчас невозможно, этот бык мог навалиться массой и ударить ее головой о землю.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18886
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2185 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:20

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  beee написав:Да.
Застрелил зачем? Не смог упаковать? Вызови подкрепление.
было 1-2 секунды оценить представляет он опасность для жизни напарницы или нет. Вы много уравнений сможете решить за 1-2 секунды?

Відео що ти постив 5 хв.

Разбитие морды полицейской и швыряние напарника произошло на секунды.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12248
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1834 раз.
Подякували: 2647 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:22

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.

https://watch.wave.video/RZDsmuPVqW1Qe1n3
на 1:30 водитель кидает полицейского на асфальт и 4 сек позже уже нападает на его напарницу (женский крик). Как раз за эти 4 секунды полицейский оценивает степень риска её жизни и принимает решение применить оружие
  Hotab написав:Не успел - теперь сядет.
надеюсь нет. я вижу чёткую самооборону. Степень риска жизни/здоровью напарницы в тот момент оценить было невозможно. Да и сейчас невозможно, этот бык мог навалиться массой и ударить ее головой о землю.

мастєр клас, як по книжці
Востаннє редагувалось flyman в Сер 30 сер, 2023 23:25, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32195
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1528 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 495849594960496149624963>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119247
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6053
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4301)
30.08.2023 23:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.