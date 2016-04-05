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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 49594960496149624963>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так значит на майдане менты правильно делали? Отстреливали?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:26


мастєр клас, як по книжці



Відповідь вільнолюдя неуклоніста, а «дєло потєрялось»
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 сер, 2023 23:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прохожий написав:
  Hotab написав:Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.

Что касается «должен сдавать физру, бегать , прыгать стрелять за наши налоги»…
Полисмен не должен играть в брюсли с нападающими на полицейских. При любом его уровне физподготовка всегда есть более крепкие и подготовленные нападающие, и потому ему дано оружие и право его применять для защиты себя и других людей. Включая сотрудницу.

ОЧЕНЬ надеюсь что окажется что было четыре отстрелянных патрона, один из которых "предупреждающий в воздух"
Как на Майдане, да? Ясно.
beee
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:26

  Hotab написав:Сьогодні є в ЗМІ, отже можна сказати.
Вчора 2 мі8 зіткнулись при виконанні посадки. За 50км від ЛБЗ . Посадка була терміновою через оголошену ракетну атаку. Всі 6 загинули.

Это уже вторая подобная катастрофа, чому пілоти втрачають пильність. Я думаю є якась диверсія, може поставлятися їжа з психотропними реччовинами у військові частини. Якщо є вв'язки, повідомте кому треба, щоб перевірили на можливу диверсію. Бо не хочуть безпечні яйця по 17 грн, будуть падати літаки і гелікоптери.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:27

Zebra , не смішно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:29

  beee написав:Так значит на майдане менты правильно делали? Отстреливали?
а что вы будете кидать в мента коктейли, а в ответ вам будут улыбаться, как учил Карнеги? это где такое. Майдан вышел за пределы правого поля. Кидать коктейли в полицию запрещено. Правильно или нет должен был дать оценку суд.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 30 сер, 2023 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:29

  beee написав:Так значит на майдане менты правильно делали? Отстреливали?

На майдане менты и власть их туда пославшая была не легитимной. Это фактически было ОПГ захватившее власть. Януковича выбрали с полномочиями парламентско-президентской страны, а ему конституционный суд вернул полномочия пррезидентско-парламентской. Полномочия, которые ему не делегировали на выборах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:32

  Zebra написав:На майдане менты и власть их туда пославшая была не легитимной
менты не политическая структура. Не легитимными они становятся после увольнения.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Zebra написав:
  beee написав:Так значит на майдане менты правильно делали? Отстреливали?

На майдане менты и власть их туда пославшая была не легитимной. Это фактически было ОПГ захватившее власть. Януковича выбрали с полномочиями парламентско-президентской страны, а ему конституционный суд вернул полномочия пррезидентско-парламентской. Полномочия, которые ему не делегировали на выборах.
Ах да, там было всё другое. Нужно было в политике разбираться кто кому легитимный. А сейчас легитимная? Выборы где? Мандат есть?
beee
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:34

  katso написав:
  Прохожий написав:
  beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди

нелюди были в ягуаре, самец с самкой и 2 сопляка
минус одно быдло
Я бы полицейских наградил по факту


За что их награждать - за то что они не смогли упаковать пьяного не убив его? Комон господа - это же не офисный клерк идя домой с работы предотвратил драку тем что было под рукой а это оказался пистолет. Это же п о л и ц и я - они же с утра до вечера за наши с вами налоги должны сдавать бег рукопашный бой и стрельбу по коробку спичек. И кстати психологию. И понимать что если вытаскиваешь жену из машины лучше вначале упаковать мужа (это же вроде азы и всем понятно, не так ли?). А это же какие-то дворовые разборки "эй ты иди сюда я кому сказал". За это награждать надо нарами, что я надеюсь и будет. А дети теперь будут жить с этим, и кстати ходить с нами по одним и тем же улицам, если так будет понятнее...

Ви багато пропрацювали в патрульній поліції?
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