beee написав:Так значит на майдане менты правильно делали? Отстреливали?
На майдане менты и власть их туда пославшая была не легитимной. Это фактически было ОПГ захватившее власть. Януковича выбрали с полномочиями парламентско-президентской страны, а ему конституционный суд вернул полномочия пррезидентско-парламентской. Полномочия, которые ему не делегировали на выборах.
Ах да, там было всё другое. Нужно было в политике разбираться кто кому легитимный. А сейчас легитимная? Выборы где? Мандат есть?
Есть видео, что снимали дети из машины (https://t.me/hyevuy_dnepr/58666), в нем слышно. как в самом начале женщина обращается к ним "пацаны снимаете?", затем (истерично) "мне больно, ногу отпусти", и тут же, оборачиваясь к детям спокойно "пацаны снимаете?" и опять кричит "мне больно, пусти", т.е. явно "игра на публику" со стороны женщины. Затем мужчина к детям (спокойным голосом) "снимай на камеру".
И разговор детей - "с**ка, тварь", "с**ка дура нах** ты брызкаешь", "ты куда, бл***"?"
Кстати, в мужчину попало 2 пули, куда третья, неизвестно (пока), т.ч. возможно первый выстрел был в воздух.
P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее видели?
Прохожий написав:нелюди были в ягуаре, самец с самкой и 2 сопляка минус одно быдло Я бы полицейских наградил по факту
За что их награждать - за то что они не смогли упаковать пьяного не убив его? За это награждать надо нарами, что я надеюсь и будет. А дети теперь будут жить с этим, и кстати ходить с нами по одним и тем же улицам, если так будет понятнее...
Особисто я, як громадянин і платник податків, результатом задоволений. Загроза суспільству в особі джамшута нейтралізована. Той факт, що він уособлював загрозу суспільству в мене сумнівів не викликає.
Hotab написав:Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.
Что касается «должен сдавать физру, бегать , прыгать стрелять за наши налоги»… Полисмен не должен играть в брюсли с нападающими на полицейских. При любом его уровне физподготовка всегда есть более крепкие и подготовленные нападающие, и потому ему дано оружие и право его применять для защиты себя и других людей. Включая сотрудницу.
Полицейский не должен доводить до "игр в Брюс Ли" во первых. А тут они сами эту ситуацию создали - полезли вытаскивать женшину из машины (нафига?) и с удивлением увидели что при этом ее муж полез в драку (неожиданно, правда?) к которой они оказались к тому же неготовы. Что у них вообще в голове?
А де сміх? Диверсія через отруєння пілотів - це російська тема. Більше того, може бути розроблений спеціальна сполука, яка активується в організмі на висоті, або при льотних навантаженнях, підсилюючи галюцинації, чи непритомність пілотів. Тобто нейтралізуються не тільки пілоти, а й льотна техніка.
Ніхто навіть на заході не вірив в Нлвичок,доки він не був застосований.