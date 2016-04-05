RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4960496149624963>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:46

  beee написав:
Zebra написав:
  beee написав:Так значит на майдане менты правильно делали? Отстреливали?

На майдане менты и власть их туда пославшая была не легитимной. Это фактически было ОПГ захватившее власть. Януковича выбрали с полномочиями парламентско-президентской страны, а ему конституционный суд вернул полномочия пррезидентско-парламентской. Полномочия, которые ему не делегировали на выборах.
Ах да, там было всё другое. Нужно было в политике разбираться кто кому легитимный. А сейчас легитимная? Выборы где? Мандат есть?

Срок выборов ещё не наступил. Значит легитимная.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12248
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1834 раз.
Подякували: 2647 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 23:51

Есть видео, что снимали дети из машины (https://t.me/hyevuy_dnepr/58666), в нем слышно. как в самом начале женщина обращается к ним "пацаны снимаете?", затем (истерично) "мне больно, ногу отпусти", и тут же, оборачиваясь к детям спокойно "пацаны снимаете?" и опять кричит "мне больно, пусти", т.е. явно "игра на публику" со стороны женщины. Затем мужчина к детям (спокойным голосом) "снимай на камеру".

И разговор детей - "с**ка, тварь", "с**ка дура нах** ты брызкаешь", "ты куда, бл***"?"

Кстати, в мужчину попало 2 пули, куда третья, неизвестно (пока), т.ч. возможно первый выстрел был в воздух.

P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее видели?

Зображення

Это не нападение на полицейского?
yanyura
 
Повідомлень: 6922
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2048 раз.
Подякували: 1563 раз.
 
Профіль
7
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:04

  katso написав:
  Прохожий написав:нелюди были в ягуаре, самец с самкой и 2 сопляка
минус одно быдло
Я бы полицейских наградил по факту


За что их награждать - за то что они не смогли упаковать пьяного не убив его?
За это награждать надо нарами, что я надеюсь и будет. А дети теперь будут жить с этим, и кстати ходить с нами по одним и тем же улицам, если так будет понятнее...


Особисто я, як громадянин і платник податків, результатом задоволений.
Загроза суспільству в особі джамшута нейтралізована.
Той факт, що він уособлював загрозу суспільству в мене сумнівів не викликає.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1638
З нами з: 19.02.14
Подякував: 502 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:04

какие то все агрессивные стали
https://watch.wave.video/v4YG40yRHgPoRTbb
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18886
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2185 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:06

  beee написав:Застрелил зачем? Не смог упаковать? Вызови подкрепление.

Може ви підете росіян під Бахмутом упакуєте?.. Навіщо їх стріляти. Виходьте та упаковуйте одного за одним, як щось піде не так - викликайте підкріплення...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1638
З нами з: 19.02.14
Подякував: 502 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:14

И правозащитника вильнолюдя муху с собой.

sergey_sryvkin , порвал)))
Hotab
 
Повідомлень: 9747
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:15

И правозащитника вильнолюдя муху с собой.

Дел
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 31 сер, 2023 00:24, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 9747
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2052 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:16

  Hotab написав:Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.

Что касается «должен сдавать физру, бегать , прыгать стрелять за наши налоги»…
Полисмен не должен играть в брюсли с нападающими на полицейских. При любом его уровне физподготовка всегда есть более крепкие и подготовленные нападающие, и потому ему дано оружие и право его применять для защиты себя и других людей. Включая сотрудницу.


Полицейский не должен доводить до "игр в Брюс Ли" во первых. А тут они сами эту ситуацию создали - полезли вытаскивать женшину из машины (нафига?) и с удивлением увидели что при этом ее муж полез в драку (неожиданно, правда?) к которой они оказались к тому же неготовы. Что у них вообще в голове?
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 640
З нами з: 16.05.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:18

  yanyura написав:
P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее видели?

Зображення

Это не нападение на полицейского?

Если полицейского посадят, это станет нормой, - оспаривание штрафа кулаками на месте.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12248
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1834 раз.
Подякували: 2647 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:23

  Hotab написав:Zebra , не смішно.

А де сміх? Диверсія через отруєння пілотів - це російська тема. Більше того, може бути розроблений спеціальна сполука, яка активується в організмі на висоті, або при льотних навантаженнях, підсилюючи галюцинації, чи непритомність пілотів.
Тобто нейтралізуються не тільки пілоти, а й льотна техніка.

Ніхто навіть на заході не вірив в Нлвичок,доки він не був застосований.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12248
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1834 раз.
Подякували: 2647 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4960496149624963>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119247
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 495949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6053
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4301)
30.08.2023 23:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.