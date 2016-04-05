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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4960496149624963
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:26

  katso написав:
  Hotab написав:Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.

Что касается «должен сдавать физру, бегать , прыгать стрелять за наши налоги»…
Полисмен не должен играть в брюсли с нападающими на полицейских. При любом его уровне физподготовка всегда есть более крепкие и подготовленные нападающие, и потому ему дано оружие и право его применять для защиты себя и других людей. Включая сотрудницу.


Полицейский не должен доводить до "игр в Брюс Ли" во первых. А тут они сами эту ситуацию создали - полезли вытаскивать женшину из машины (нафига?) и с удивлением увидели что при этом ее муж полез в драку (неожиданно, правда?) к которой они оказались к тому же неготовы. Что у них вообще в голове?

Что значит «доводить/недоволить». У него инструкция. При неподчинении законным требованиям он должен вытаскивать.
При нападении на себя он должен стрелять.
Что вы выдумываете за оправдания нелепые?


к которой они оказались к тому же неготовы



Что за бред «готовы/неготовы»?? Они обязаны быть самыми сильными в мире?? Никто не должен быть сильнее???
У них для этого и есть оружие , что они не самые сильные и умелые драчуны на районе.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 31 сер, 2023 00:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:26

  Zebra написав:
  yanyura написав:
P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее видели?

Зображення

Это не нападение на полицейского?

Если полицейского посадят, это станет нормой, - оспаривание штрафа кулаками на месте.

Полицейский все правильно сделал.
Наградить и повысить.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:31

В авіатрощі двох вертольотів на Донеччині загинули 6 українських пілотів – джерела
У вівторок 29 серпня на Донеччині за невідомих обставин впали два гелікоптери військової авіації, екіпажі загинули, відкрито кримінальне провадження.
29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Літальні апарати повністю знищено.
За даними джерел УП, на місці виявили тіла шести загиблих військовослужбовців.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 416 КК України "Порушення правил польотів або підготовки до них", що карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
Розслідуванням займається ДБР.
https://www.pravda.com.ua/news/2023/08/30/7417786/
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:34

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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:и с удивлением увидели что при этом ее муж полез в драку (неожиданно, правда?)


Во-первых не муж, а любовник.
Как рассказала в комментарии для ТСН.ua Наталья Силогава, которая в прошлом была женой этого мужчины, в машине находилась не она.

"Мы были разведены недавно. В машине была его любовница, меня на месте происшествия не было", – сообщила нам Наталья Силогава.

https://tsn.ua/ru/exclusive/on-byl-s-ly ... 00166.html

Во-вторых после выпитой бутылки водки.
По данным источника РБК-Украина, в крови погибшего обнаружили алкоголь на уровне 2,48 промилле. В моче - на уровне 2,78 промилле. Как добавил источник, это примерно одна выпитая бутылка водки.

https://www.rbc.ua/ukr/news/strilyanina ... 12167.html


«Страны, где можно бить полицейских, долго не существуют». Украинцы дискутируют об инциденте в Днепре, где патрульный застрелил агрессивного мужчину
...
основателя и директора European Resilience Initiative Center в Берлине, который в 2015 — 2021 годах работал руководителем киевского офиса фонда имени Генриха Белля.

«Требование к полицейским „спокойно договориться“ с агрессивным типом, который физически напал на полицейскую и уже бьет ее, напоминает требования западных политиков к украинцам „спокойно договориться с Путиным“. Я понимаю разницу уровней насилия и преступного намерения в двух случаях, но главное здесь вот что, по моему мнению: нельзя деэскалировать когда насилие уже совершается. Деэскалировать можно только до того, как произошло нападение. И только с позиции силы, и готовности применить ее, если деэскалация окажется неудачной. Это базовые вещи, другое — вот этот самый пацифизм за счет других, в котором мы справедливо обвиняем Шольца и компанию», — подчеркнул Сумленный.

https://nv.ua/ukraine/events/ubiystvo-v ... 50008.html
(там еще много других высказываний)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 01:07

  yanyura написав:Во-первых не муж, а любовник.


Да не важно, они остановили машину, за рулем женщина, рядом мужчина, сзади дети - я не знаю кем надо быть чтоб не понмать что при наезде на женщину мужчина в драку таки полезет. "Внезапно выскочил" он блин.

И это, открываем "Порядок застосування вогнепальної зброї" читаем
6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в
руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися
до зброї;


Там всего-то делов было достать пистолет сказать "вы задержаны выйти из машины лечь на землю ближе чем на 3 метра не подходить иначе буду стрелять згідно п.6.1 "Положення застосування зброї" (и они как мне кажется такую фразу должны знать наизусть)". Было это сделано?
katso
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 01:40

katso

Последняя редакция "Порядок застосування вогнепальної зброї" від 13.07.2016
Последняя редакция ЗУ "Про Національну поліцію" від 02.08.2023

А в этом законе есть пункт 4 ст. 46:
4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю:

1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

На женщину-полицейскую нападения не было, а нос она сломала себе сама? И дети не кричали "папа, давай!"

А вообще надо дождаться окончания следствия и решения суда.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 01:41

  katso написав:
  yanyura написав:Во-первых не муж, а любовник.


Да не важно, они остановили машину, за рулем женщина, рядом мужчина, сзади дети - я не знаю кем надо быть чтоб не понмать что при наезде на женщину мужчина в драку таки полезет. "Внезапно выскочил" он блин.

И это, открываем "Порядок застосування вогнепальної зброї" читаем
6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в
руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися
до зброї;


Там всего-то делов было достать пистолет сказать "вы задержаны выйти из машины лечь на землю ближе чем на 3 метра не подходить иначе буду стрелять згідно п.6.1 "Положення застосування зброї" (и они как мне кажется такую фразу должны знать наизусть)". Было это сделано?

Бред это все.
Штраф оплатить было не судьба, нужно было сначала дернуть от полиции, потом выйти и крыть ее матами. Странно, что полицейским это не понравилось да?
Дама из машины выйти никак не могла, а ну и что, что до этого игнорировала распоряжение полиции остановиться? Да хз, что у нее могло быть в авто.
И как вишенка на торте, нападение в пьяном виде на вооруженных полицейских при исполнении да еще и во время военного положения. На что последовал закономерный отстрел вкрай оборзевшего героя.
Вполне себе логичный конец для любой цивилизованной страны.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 01:58

  katso написав:А тут они сами эту ситуацию создали - полезли вытаскивать женшину из машины (нафига?)

Бо сама не виходила (нафіга?)

  katso написав:и с удивлением увидели что при этом ее муж полез в драку (неожиданно, правда?)

Ну хто ж знав що він недоумок і вижрав перед цим пляшку горілки, а потім сів за кермо?
А перед зупинкою помінявся місцями із самкою.
Мабуть, треба було просто дати їм поїхати. А то ходють тут всякіє, правільним пацанам єздіть мєшают.

  katso написав:Что у них вообще в голове?

Мізки, а у вас що?..
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