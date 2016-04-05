Hotab написав:Просто валить быка надо было в момент нападения. Не успел - теперь сядет. Увы.
Что касается «должен сдавать физру, бегать , прыгать стрелять за наши налоги»…
Полисмен не должен играть в брюсли с нападающими на полицейских. При любом его уровне физподготовка всегда есть более крепкие и подготовленные нападающие, и потому ему дано оружие и право его применять для защиты себя и других людей. Включая сотрудницу.
Филатов пообещал что не сядет
Может даже и не уволят а переведут в кадровый или на компах клацать