копейка написав: freeze написав:
Вони є в Єдиному державному реєстрі як юридичні особи як це було з війсковими комісаріатами?
Зачем вам такие сложности, реестры, хорошо ещё частный не знаю кем подконтрольный youcontrol не призывает почитать, просто смотрите законы Украины и в том числе Положение о ТЦК, ссылку я давал.
Це не складність, а відповідальність, яку несли колишні військкомати і яку не нестимуть приватні комунальні служби, які не мають юридичного статусу. Це, звичайно, зручно, не потрібно відповідати за життя людей.[/quote]
Я вам дал ссылку на законодательный акт, на действующее положение о ТЦК, где сказано, что ТЦК это орган военного управления, в обязанности которого входят вопросы воинского учёта и мобилизации, и подробно описано всё что можно.
Можете опубликовать ссылку на закон, где указано, что ТЦК это коммунальное, частное с неопределенным статусом предприятие ?