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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4961496249634964
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 07:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

цей грузин він шо російський диверсант чи що ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 07:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

копейка написав:
  freeze написав:
копейка написав:[quote="5615626:freeze"]
ТЦК это орган военного управления, ответственный за воинский учёт и мобилизацию.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154 ... D0%BF#Text

Вони є в Єдиному державному реєстрі як юридичні особи як це було з війсковими комісаріатами?


Зачем вам такие сложности, реестры, хорошо ещё частный не знаю кем подконтрольный youcontrol не призывает почитать, просто смотрите законы Украины и в том числе Положение о ТЦК, ссылку я давал.

Це не складність, а відповідальність, яку несли колишні військкомати і яку не нестимуть приватні комунальні служби, які не мають юридичного статусу. Це, звичайно, зручно, не потрібно відповідати за життя людей.[/quote]


Я вам дал ссылку на законодательный акт, на действующее положение о ТЦК, где сказано, что ТЦК это орган военного управления, в обязанности которого входят вопросы воинского учёта и мобилизации, и подробно описано всё что можно.
Можете опубликовать ссылку на закон, где указано, что ТЦК это коммунальное, частное с неопределенным статусом предприятие ?
freeze
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