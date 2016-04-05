Додано: Чет 31 сер, 2023 08:26

барабашов написав: Хоть понимаешь где и в каком месте всё произошло? Хоть понимаешь где и в каком месте всё произошло?

beee написав: Сядет. И будет долго сидеть Сядет. И будет долго сидеть

beee написав: Филатов оборзевший охамевший беспредельщик. Филатов оборзевший охамевший беспредельщик.

beee написав: Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся. Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся.

на проспекте петровского? а чем примечательно это место. обычная рабоче-крестьянская жопа как западный или парус. Интеллигенции в эти районы лучше не попадать. Но моего приятеля (Костю валютчика) замочили возле ДИИТА, а это почти самый центр. Днепр самый бандитский город Украины. Он со своими братками застрял в 90х. Каменское в 40 минутах значительно безопаснее. Там на улицах не мочат.давайте это будет решать суд.он на полицейских нападает?они на полицейских нападают?сортов нарушителей тысячи, одни сцут в подъездах, другие наркотой торгуют, третьи насилуют и т.д. но пока они не нападают на полицейских к ним применяются относительно гуманные методы (а к большинству вообще никаких методов не применяется). Нападение на полицейского эта черта, после которой гуманность теряет смысл.Вам бы хотелось попасть в ДТП с этим хамом и выслушать весь его понос? В большинстве случаев именно такие хамы устраивают ДТП и в качестве аргументов используют кулаки.у меня такое было когда виновник ДТП какой-то мажор мне угрожал, а полиция отморозилась, сделала вид что ничего не слышит. Так лучше? полиции надо было (как в моём случае), обосраться, извиниться и отпустить?В коем то веке полицейские не наложили в штаны перед угрозами и беспределом. Поставили хама на место. Жестко не гуманно. Но право на гуманизм было честно утрачено нападением на полицейских.Ещё 10-100-1000 таких прецедентов и хамы станут вежливее, потому что будут знать какие бывают последствия. Культура приходит с опытом в т.ч. с негативным. Когда шкурой (мозгов там нет) осознаешь последствия, стараешься вести себя скромнее.