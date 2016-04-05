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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4961496249634964
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 07:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

цей грузин він шо російський диверсант чи що ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 07:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

копейка написав:
  freeze написав:
копейка написав:[quote="5615626:freeze"]
ТЦК это орган военного управления, ответственный за воинский учёт и мобилизацию.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154 ... D0%BF#Text

Вони є в Єдиному державному реєстрі як юридичні особи як це було з війсковими комісаріатами?


Зачем вам такие сложности, реестры, хорошо ещё частный не знаю кем подконтрольный youcontrol не призывает почитать, просто смотрите законы Украины и в том числе Положение о ТЦК, ссылку я давал.

Це не складність, а відповідальність, яку несли колишні військкомати і яку не нестимуть приватні комунальні служби, які не мають юридичного статусу. Це, звичайно, зручно, не потрібно відповідати за життя людей.[/quote]


Я вам дал ссылку на законодательный акт, на действующее положение о ТЦК, где сказано, что ТЦК это орган военного управления, в обязанности которого входят вопросы воинского учёта и мобилизации, и подробно описано всё что можно.
Можете опубликовать ссылку на закон, где указано, что ТЦК это коммунальное, частное с неопределенным статусом предприятие ?
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Василь-Рівне написав:
  барабашов написав:Филатов пообещал что не сядет

Тобто Філатов на весь світ заявив, що буде САМ вирішувати замість суду? А потім всі українці дивуються, що нас не беруть в ЄС?
Сядет. И будет долго сидеть. Убил особо опасного преступника на спец задании. Они с рынка только уволились ещё не успели понять что с пьяными придется работать.
Хотя. Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся. Перестрелять или как тут пишут минуснуть бы
Филатов оборзевший охамевший беспредельщик.
Востаннє редагувалось beee в Чет 31 сер, 2023 08:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:26

  барабашов написав:Хоть понимаешь где и в каком месте всё произошло?
на проспекте петровского? а чем примечательно это место. обычная рабоче-крестьянская жопа как западный или парус. Интеллигенции в эти районы лучше не попадать. Но моего приятеля (Костю валютчика) замочили возле ДИИТА, а это почти самый центр. Днепр самый бандитский город Украины. Он со своими братками застрял в 90х. Каменское в 40 минутах значительно безопаснее. Там на улицах не мочат.
  beee написав:Сядет. И будет долго сидеть
давайте это будет решать суд.
  beee написав:Филатов оборзевший охамевший беспредельщик.
он на полицейских нападает?
  beee написав:Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся.
они на полицейских нападают?

сортов нарушителей тысячи, одни сцут в подъездах, другие наркотой торгуют, третьи насилуют и т.д. но пока они не нападают на полицейских к ним применяются относительно гуманные методы (а к большинству вообще никаких методов не применяется). Нападение на полицейского эта черта, после которой гуманность теряет смысл.

Вам бы хотелось попасть в ДТП с этим хамом и выслушать весь его понос? В большинстве случаев именно такие хамы устраивают ДТП и в качестве аргументов используют кулаки.

у меня такое было когда виновник ДТП какой-то мажор мне угрожал, а полиция отморозилась, сделала вид что ничего не слышит. Так лучше? полиции надо было (как в моём случае), обосраться, извиниться и отпустить?

В коем то веке полицейские не наложили в штаны перед угрозами и беспределом. Поставили хама на место. Жестко не гуманно. Но право на гуманизм было честно утрачено нападением на полицейских.

Ещё 10-100-1000 таких прецедентов и хамы станут вежливее, потому что будут знать какие бывают последствия. Культура приходит с опытом в т.ч. с негативным. Когда шкурой (мозгов там нет) осознаешь последствия, стараешься вести себя скромнее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:03

  beee написав:
Василь-Рівне написав:
  барабашов написав:Филатов пообещал что не сядет

Тобто Філатов на весь світ заявив, що буде САМ вирішувати замість суду? А потім всі українці дивуються, що нас не беруть в ЄС?
Сядет. И будет долго сидеть. Убил особо опасного преступника на спец задании. Они с рынка только уволились ещё не успели понять что с пьяными придется работать.
Хотя. Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся. Перестрелять или как тут пишут минуснуть бы
Филатов оборзевший охамевший беспредельщик.

Цікаво чути таке від "глубінного народу".
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️З 25-го вересня в Києві вводяться перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години

Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4-го вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

“Система перепусток повинна систематично оновлюватися аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади. Нагадую, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони виключно пред’являються за вимогою правоохоронців чи військових. Згідно процедури, старі перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.”, - Сергій Попко, начальник КМВА.

Страна купленных перепусток
beee
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

BIGor написав:]
Василь-Рівне написав:
  барабашов написав:Филатов пообещал что не сядет

Тобто Філатов на весь світ заявив, що буде САМ вирішувати замість суду? А потім всі українці дивуються, що нас не беруть в ЄС?
Сядет. И будет долго сидеть. Убил особо опасного преступника на спец задании. Они с рынка только уволились ещё не успели понять что с пьяными придется работать.
Хотя. Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся. Перестрелять или как тут пишут минуснуть бы
Филатов оборзевший охамевший беспредельщик.
Цікаво чути таке від "глубінного народу".
Ну это сарказм. Я так понимаю нужно указывать в скобках. Туговато)
beee
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новый министр обороны Умеров вроде.
HR ермак - брат да ты охотник настоящий
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