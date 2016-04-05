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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4962496349644965
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес подав у відставку

Оборонним відомством він керував чотири роки.

Вот, чем отличается настоящая демократия
beee
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:03

інцидент в Дніпрі

стосовно події:
а) у поліції нема електрошокерів? Бо у випадку коли порушник веде себе неадекватно, створє загрозу і виглядає фізично сильнішим, ідеальний варіант це усне попередження (як на відео - відійдіть на 20 метрів) і ураження шокером у випадку подальшої непокори. А так приходиться робити вибір або тобі можуть проломити череп або ти можеш випадково вбити порушника
б) я так розумію стріляли в спину? це теж не ок. Також нелогічною виглядає ідея витягувати леді з машини, коли її кавалер не нейтралізований і налаштований дуже агресивно. Він же міг з кишені витягнути пістолет і розстріляти їх, поки вони відволіклись на жінку. Вже писали про схожість ситуації з подіями 2016, лиш зараз хепі-енд на користь поліцейських
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:06

Letusrock это ваши домыслы, не более. Я писал ранее, а коллега позднее даже нашел конкретный пункт -
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;
Далее будет оценка, насколько была высока вероятность загрози жіттю, и можно ли было избежать применения без последствий.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:08

  yanyura написав:P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее

Это не нападение на полицейского?

А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:10

  Banderlog написав:
  yanyura написав:P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее

Это не нападение на полицейского?

А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...

гендерное равенство. полиция с человеческим лицом.
  Letusrock написав:у поліції нема електрошокерів? Бо у випадку коли порушник веде себе неадекватно, створє загрозу і виглядає фізично сильнішим, ідеальний варіант це усне попередження (як на відео - відійдіть на 20 метрів) і ураження шокером у випадку подальшої непокори.
шокеры запрещены законом! и зимой через одежду неэффективны. есть резиновые пули, ломающие кости, пистолеты типа оса и прочее травматическое оружие нелетального действия.

https://www.youtube.com/shorts/eR3LmHz3H1c

для ближнего боя не подходит
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 11:19, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:б) я так розумію стріляли в спину? це теж не ок.


він наче рухався в бік автівки - а там у бардачку могла бути і зброя.
але у будь якому випадку всі обставини буде з"ясовувати слідчий і виносити рішення суд
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:16

  Banderlog написав:
  yanyura написав:P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее

Это не нападение на полицейского?

А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...

Щоб мужики-поліцейські не обмацували чужих баб і не витягували їх за ноги з машини: "ви затримані".
Ситуація настільки стандартна, як з підручника.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:18

  DmitryZP написав:
  Letusrock написав:б) я так розумію стріляли в спину? це теж не ок.


він наче рухався в бік автівки - а там у бардачку могла бути і зброя.
але у будь якому випадку всі обставини буде з"ясовувати слідчий і виносити рішення суд

DmitryZP іде по вулиці в напрямі сходу, "мабуть активувати ТЯЗ" подумав поліцейський і деактивував потенційну загрозу постірілом в спину DmitryZP. В нього було 1-2 секунди прийняти рішення. І він вибрав медаль.
flyman
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