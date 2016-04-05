Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес подав у відставку
Оборонним відомством він керував чотири роки.
Вот, чем отличается настоящая демократия
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Додано: Чет 31 сер, 2023 10:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес подав у відставку
Оборонним відомством він керував чотири роки.
Вот, чем отличается настоящая демократия
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:03
інцидент в Дніпрі
стосовно події:
а) у поліції нема електрошокерів? Бо у випадку коли порушник веде себе неадекватно, створє загрозу і виглядає фізично сильнішим, ідеальний варіант це усне попередження (як на відео - відійдіть на 20 метрів) і ураження шокером у випадку подальшої непокори. А так приходиться робити вибір або тобі можуть проломити череп або ти можеш випадково вбити порушника
б) я так розумію стріляли в спину? це теж не ок. Також нелогічною виглядає ідея витягувати леді з машини, коли її кавалер не нейтралізований і налаштований дуже агресивно. Він же міг з кишені витягнути пістолет і розстріляти їх, поки вони відволіклись на жінку. Вже писали про схожість ситуації з подіями 2016, лиш зараз хепі-енд на користь поліцейських
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:06
Letusrock это ваши домыслы, не более. Я писал ранее, а коллега позднее даже нашел конкретный пункт -
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;
Далее будет оценка, насколько была высока вероятность загрози жіттю, и можно ли было избежать применения без последствий.
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:08
А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:10
гендерное равенство. полиция с человеческим лицом.
шокеры запрещены законом! и зимой через одежду неэффективны. есть резиновые пули, ломающие кости, пистолеты типа оса и прочее травматическое оружие нелетального действия.
для ближнего боя не подходит
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 11:19, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:14
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:16
Щоб мужики-поліцейські не обмацували чужих баб і не витягували їх за ноги з машини: "ви затримані".
Ситуація настільки стандартна, як з підручника.
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:18
DmitryZP іде по вулиці в напрямі сходу, "мабуть активувати ТЯЗ" подумав поліцейський і деактивував потенційну загрозу постірілом в спину DmitryZP. В нього було 1-2 секунди прийняти рішення. І він вибрав медаль.
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