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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 49624963496449654966>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:03

інцидент в Дніпрі

стосовно події:
а) у поліції нема електрошокерів? Бо у випадку коли порушник веде себе неадекватно, створє загрозу і виглядає фізично сильнішим, ідеальний варіант це усне попередження (як на відео - відійдіть на 20 метрів) і ураження шокером у випадку подальшої непокори. А так приходиться робити вибір або тобі можуть проломити череп або ти можеш випадково вбити порушника
б) я так розумію стріляли в спину? це теж не ок. Також нелогічною виглядає ідея витягувати леді з машини, коли її кавалер не нейтралізований і налаштований дуже агресивно. Він же міг з кишені витягнути пістолет і розстріляти їх, поки вони відволіклись на жінку. Вже писали про схожість ситуації з подіями 2016, лиш зараз хепі-енд на користь поліцейських
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:06

Letusrock это ваши домыслы, не более. Я писал ранее, а коллега позднее даже нашел конкретный пункт -
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;
Далее будет оценка, насколько была высока вероятность загрози жіттю, и можно ли было избежать применения без последствий.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:08

  yanyura написав:P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее

Это не нападение на полицейского?

А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:10

  Banderlog написав:
  yanyura написав:P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее

Это не нападение на полицейского?

А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...

гендерное равенство. полиция с человеческим лицом.
  Letusrock написав:у поліції нема електрошокерів? Бо у випадку коли порушник веде себе неадекватно, створє загрозу і виглядає фізично сильнішим, ідеальний варіант це усне попередження (як на відео - відійдіть на 20 метрів) і ураження шокером у випадку подальшої непокори.
шокеры запрещены законом! и зимой через одежду неэффективны. есть резиновые пули, ломающие кости, пистолеты типа оса и прочее травматическое оружие нелетального действия.

https://www.youtube.com/shorts/eR3LmHz3H1c

для ближнего боя не подходит
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 11:19, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:б) я так розумію стріляли в спину? це теж не ок.


він наче рухався в бік автівки - а там у бардачку могла бути і зброя.
але у будь якому випадку всі обставини буде з"ясовувати слідчий і виносити рішення суд
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:22

flyman знов порушення причинно-наслідкових зв'язків - нападник перед цим напав на поліцейських, завалив одного з них на асфальт і побіг до автівки... можете і надалі глумитися над уривками фраз і вигадувати собі пояснення в стилі "рафік неуіновєн"

таке враження що кнопати навчився, а думати не дуже
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:26

  Rack написав:Letusrock это ваши домыслы, не более. Я писал ранее, а коллега позднее даже нашел конкретный пункт -
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;
Далее будет оценка, насколько была высока вероятность загрози жіттю, и можно ли было избежать применения без последствий.


я не захищаю порушника. Але поліцейському було б спокійніше вирубати неадекватів шокером а не кулею в живіт
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:27

  DmitryZP написав:flyman знов порушення причинно-наслідкових зв'язків - нападник перед цим напав на поліцейських, завалив одного з них на асфальт і побіг до автівки... можете і надалі глумитися над уривками фраз і вигадувати собі пояснення в стилі "рафік неуіновєн"

таке враження що кнопати навчився, а думати не дуже

ще раз, сутуація із підручника, дії поліціянтів продумані і адектватні, як на показовому виступі випускників "Поліцейської академії"

  Letusrock написав:
  Rack написав:Letusrock это ваши домыслы, не более. Я писал ранее, а коллега позднее даже нашел конкретный пункт -
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;
Далее будет оценка, насколько была высока вероятность загрози жіттю, и можно ли было избежать применения без последствий.


я не захищаю порушника. Але поліцейському було б спокійніше вирубати неадекватів шокером а не кулею в живіт

віталіан писав: "1-2 секунди подумати"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:30

  flyman написав:віталіан писав: "1-2 секунди подумати"
я потом пересчитал не 2 а 4

viewtopic.php?p=5616169#p5616169
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 11:31, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:31

  beee написав:
Василь-Рівне написав:
  барабашов написав:Филатов пообещал что не сядет

Тобто Філатов на весь світ заявив, що буде САМ вирішувати замість суду? А потім всі українці дивуються, що нас не беруть в ЄС?
Сядет. И будет долго сидеть. Убил особо опасного преступника на спец задании. Они с рынка только уволились ещё не успели понять что с пьяными придется работать.
Хотя. Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся. Перестрелять или как тут пишут минуснуть бы
Филатов оборзевший охамевший беспредельщик.

Единственное что неправильно сделал полицейский не озвучил фразу "буду вынужден применить оружие". Т.к. без предупреждения стрельба может быть строго в 6 пунктов из Закона. Если будет свидетельство коллеги помимо нападения, была попытка завладеть её оружием, то в теории можно выехать на 1 из 6 пунктов.
stm
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