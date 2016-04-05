стосовно події: а) у поліції нема електрошокерів? Бо у випадку коли порушник веде себе неадекватно, створє загрозу і виглядає фізично сильнішим, ідеальний варіант це усне попередження (як на відео - відійдіть на 20 метрів) і ураження шокером у випадку подальшої непокори. А так приходиться робити вибір або тобі можуть проломити череп або ти можеш випадково вбити порушника б) я так розумію стріляли в спину? це теж не ок. Також нелогічною виглядає ідея витягувати леді з машини, коли її кавалер не нейтралізований і налаштований дуже агресивно. Він же міг з кишені витягнути пістолет і розстріляти їх, поки вони відволіклись на жінку. Вже писали про схожість ситуації з подіями 2016, лиш зараз хепі-енд на користь поліцейських
Letusrock это ваши домыслы, не более. Я писал ранее, а коллега позднее даже нашел конкретный пункт - 1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю; Далее будет оценка, насколько была высока вероятность загрози жіттю, и можно ли было избежать применения без последствий.
yanyura написав:P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее
Это не нападение на полицейского?
А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...
yanyura написав:P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее
Это не нападение на полицейского?
А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...
гендерное равенство. полиция с человеческим лицом.
Letusrock написав:у поліції нема електрошокерів? Бо у випадку коли порушник веде себе неадекватно, створє загрозу і виглядає фізично сильнішим, ідеальний варіант це усне попередження (як на відео - відійдіть на 20 метрів) і ураження шокером у випадку подальшої непокори.
шокеры запрещены законом! и зимой через одежду неэффективны. есть резиновые пули, ломающие кости, пистолеты типа оса и прочее травматическое оружие нелетального действия.
flyman знов порушення причинно-наслідкових зв'язків - нападник перед цим напав на поліцейських, завалив одного з них на асфальт і побіг до автівки... можете і надалі глумитися над уривками фраз і вигадувати собі пояснення в стилі "рафік неуіновєн"
таке враження що кнопати навчився, а думати не дуже
Rack написав:Letusrock это ваши домыслы, не более. Я писал ранее, а коллега позднее даже нашел конкретный пункт - 1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю; Далее будет оценка, насколько была высока вероятность загрози жіттю, и можно ли было избежать применения без последствий.
я не захищаю порушника. Але поліцейському було б спокійніше вирубати неадекватів шокером а не кулею в живіт
DmitryZP написав:flyman знов порушення причинно-наслідкових зв'язків - нападник перед цим напав на поліцейських, завалив одного з них на асфальт і побіг до автівки... можете і надалі глумитися над уривками фраз і вигадувати собі пояснення в стилі "рафік неуіновєн"
таке враження що кнопати навчився, а думати не дуже
ще раз, сутуація із підручника, дії поліціянтів продумані і адектватні, як на показовому виступі випускників "Поліцейської академії"
Letusrock написав:
Rack написав:Letusrock это ваши домыслы, не более. Я писал ранее, а коллега позднее даже нашел конкретный пункт - 1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю; Далее будет оценка, насколько была высока вероятность загрози жіттю, и можно ли было избежать применения без последствий.
я не захищаю порушника. Але поліцейському було б спокійніше вирубати неадекватів шокером а не кулею в живіт
Тобто Філатов на весь світ заявив, що буде САМ вирішувати замість суду? А потім всі українці дивуються, що нас не беруть в ЄС?
Сядет. И будет долго сидеть. Убил особо опасного преступника на спец задании. Они с рынка только уволились ещё не успели понять что с пьяными придется работать. Хотя. Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся. Перестрелять или как тут пишут минуснуть бы Филатов оборзевший охамевший беспредельщик.
Единственное что неправильно сделал полицейский не озвучил фразу "буду вынужден применить оружие". Т.к. без предупреждения стрельба может быть строго в 6 пунктов из Закона. Если будет свидетельство коллеги помимо нападения, была попытка завладеть её оружием, то в теории можно выехать на 1 из 6 пунктов.