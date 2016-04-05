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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4963496449654966>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:32

  beee написав:Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес подав у відставку
Оборонним відомством він керував чотири роки.
Вот, чем отличается настоящая демократия




Однією з причин рішення Воллеса залишити політику називають те, що Сунаку не вдалося переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів держав НАТО в тому, що Воллес повинен стати наступним генсекретарем Альянсу.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це тема - Напад росії і білорусі на Україну.
Під час воєнного стану був напад на поліцейських, що тут думати, вбили нападника і правильно зробили, це об'єктивно. Забіяка міг піти в ЗСУ і там захищати сім'ю. Але суб'єктивно нападник був бидлом, да вся сім`я бидло і доля вела їх до цього.
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:37

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:віталіан писав: "1-2 секунди подумати"
я потом пересчитал не 2 а 4

viewtopic.php?p=5616169#p5616169

це все міняє,
всім відомо, що в поліції спеціально навчені люди, які проходять не тільки медкомісію. а і конкурс до того як
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:44

  Letusrock написав:
  Rack написав:Letusrock это ваши домыслы, не более. Я писал ранее, а коллега позднее даже нашел конкретный пункт -
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;
Далее будет оценка, насколько была высока вероятность загрози жіттю, и можно ли было избежать применения без последствий.


я не захищаю порушника. Але поліцейському було б спокійніше вирубати неадекватів шокером а не кулею в живіт

Если тебе сильно жалко ягуарного интеллигента и его соску с выблядками, приезжай в Днепр, сходим к ней в гости, она даст тебе карточку - поможешь сиротам
Может и ягуара перепишут на тебя
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:46

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:
  yanyura написав:P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее

Это не нападение на полицейского?

А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...

гендерное равенство.
ну давайте двох таких ляльок в екіпаж самих саджати. Або карликів. Або жінок карликів) равєнство то равєнство. Значить єдині нормативи для всіх. Якби там був бегемотик кг на 100 й кидала гирю 32 хоть з 6 раз то це равєнство.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://youtu.be/SJe7XSXTUgc?si=rQZMPmdfk4kx7pZj
beee
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:
Zebra написав:
  beee написав:Ты и военкомов оправдывал. А их уволили. Теперь полицейских.
Завтра фишизм.
Именно поэтому полицейского посадили. Потому что я прав, а ты нет
Потому что полиция не детский садик и у них изначально задача работать с нарушителями. Неожиданно

По вашему можно за нарушение правил в случае несогласия выйти из авто, раскидать на асфальте патрульных, разбить им морды, сесть в авто и поехать дальше?
Я представил себя на месте мужика, всегда спорю с патрульными, даже если не прав, даже если бы паковали, сопротивление бы не оказывал, потому что это _смертельно_ опасно. Премию Дарвина жмурику, жену его лет на 5. А детей в детдом на перевоспитание за "папа давай"
Нужно было упаковать нарушителя и привлечь к ответственности и его и её. Да.
Застрелил зачем? Не смог упаковать? Вызови подкрепление.
Поэтому он сейчас не награды получает за поимку банды преступников а сам сидит. Что не ясно?

Підмогу вони і так викликали, але парочка вирішила втекти.
По поліцейському ще має бути суд, сидить чи ні ще говорити рано, я тут на стороні поліції. Наявність чи відсутність в машині дітей взагалі не має значення, типу при дітях бидло може нападати на поліцію.
Взагалі, то що на одне бидло стало менше, і хтось може наступного разу задумається, є позитив.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:52

:roll:
Міністр енергетики Британії Грант Шеппс очолив Міноборони.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:55

  Banderlog написав:ну давайте двох таких ляльок в екіпаж самих саджати. Або карликів. Або жінок карликів) равєнство то равєнство. Значить єдині нормативи для всіх. Якби там був бегемотик кг на 100 й кидала гирю 32 хоть з 6 раз то це равєнство.

Потому что каратэ — это каратэ, а молоток — это молоток ))) 100кг лишнее при наличии оружия и разрешения на его применение :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:56

  Василь-Рівне написав:
  барабашов написав:Филатов пообещал что не сядет

Тобто Філатов на весь світ заявив, що буде САМ вирішувати замість суду? А потім всі українці дивуються, що нас не беруть в ЄС?

Нет суд наверно будет
Обвинять же прокуратура должна, т.е. государство, а именно государственного работника(девочку-сержанта) чуть не убили? Борух адвокатов хороших наверно подгонит напарнику. Ну и как всегда немного рычагов найдут.
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