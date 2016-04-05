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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:32
beee написав:
Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес подав у відставку
Оборонним відомством він керував чотири роки.
Вот, чем отличается настоящая демократия
Однією з причин рішення Воллеса залишити політику називають те, що Сунаку не вдалося переконати президента США Джо Байдена та інших лідерів держав НАТО в тому, що Воллес повинен стати наступним генсекретарем Альянсу.
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Letusrock
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:36
Це тема - Напад росії і білорусі на Україну.
Під час воєнного стану був напад на поліцейських, що тут думати, вбили нападника і правильно зробили, це об'єктивно. Забіяка міг піти в ЗСУ і там захищати сім'ю. Але суб'єктивно нападник був бидлом, да вся сім`я бидло і доля вела їх до цього.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:37
це все міняє,
всім відомо, що в поліції спеціально навчені люди, які проходять не тільки медкомісію. а і конкурс до того як
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flyman
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:44
Letusrock написав: Rack написав:Letusrock
это ваши домыслы, не более. Я писал ранее, а коллега позднее даже нашел конкретный пункт -
1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;
Далее будет оценка, насколько была высока вероятность загрози жіттю, и можно ли было избежать применения без последствий.
я не захищаю порушника. Але поліцейському було б спокійніше вирубати неадекватів шокером а не кулею в живіт
Если тебе сильно жалко ягуарного интеллигента и его соску с выблядками, приезжай в Днепр, сходим к ней в гости, она даст тебе карточку - поможешь сиротам
Может и ягуара перепишут на тебя
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барабашов
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:46
vitaliiangel написав: Banderlog написав: yanyura написав:
P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее
Это не нападение на полицейского?
А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...
гендерное равенство.
ну давайте двох таких ляльок в екіпаж самих саджати. Або карликів. Або жінок карликів) равєнство то равєнство. Значить єдині нормативи для всіх. Якби там був бегемотик кг на 100 й кидала гирю 32 хоть з 6 раз то це равєнство.
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Banderlog
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:46
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beee
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:49
beee написав: Zebra написав: beee написав:
Ты и военкомов оправдывал. А их уволили. Теперь полицейских.
Завтра фишизм.
Именно поэтому полицейского посадили. Потому что я прав, а ты нет
Потому что полиция не детский садик и у них изначально задача работать с нарушителями. Неожиданно
По вашему можно за нарушение правил в случае несогласия выйти из авто, раскидать на асфальте патрульных, разбить им морды, сесть в авто и поехать дальше?
Я представил себя на месте мужика, всегда спорю с патрульными, даже если не прав, даже если бы паковали, сопротивление бы не оказывал, потому что это _смертельно_ опасно. Премию Дарвина жмурику, жену его лет на 5. А детей в детдом на перевоспитание за "папа давай"
Нужно было упаковать нарушителя и привлечь к ответственности и его и её. Да.
Застрелил зачем? Не смог упаковать? Вызови подкрепление.
Поэтому он сейчас не награды получает за поимку банды преступников а сам сидит. Что не ясно?
Підмогу вони і так викликали, але парочка вирішила втекти.
По поліцейському ще має бути суд, сидить чи ні ще говорити рано, я тут на стороні поліції. Наявність чи відсутність в машині дітей взагалі не має значення, типу при дітях бидло може нападати на поліцію.
Взагалі, то що на одне бидло стало менше, і хтось може наступного разу задумається, є позитив.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:52
Міністр енергетики Британії Грант Шеппс очолив Міноборони.
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Xenon
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:56
Василь-Рівне написав: барабашов написав:
Филатов пообещал что не сядет
Тобто Філатов на весь світ заявив, що буде САМ вирішувати замість суду? А потім всі українці дивуються, що нас не беруть в ЄС?
Нет суд наверно будет
Обвинять же прокуратура должна, т.е. государство, а именно государственного работника(девочку-сержанта) чуть не убили? Борух адвокатов хороших наверно подгонит напарнику. Ну и как всегда немного рычагов найдут.
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барабашов
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