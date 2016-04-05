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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:59
katso написав: yanyura написав:Во-первых
не муж, а любовник.
Да не важно, они остановили машину, за рулем женщина, рядом мужчина, сзади дети - я не знаю кем надо быть чтоб не понмать что при наезде на женщину мужчина в драку таки полезет. "Внезапно выскочил" он блин.
И это, открываем "Порядок застосування вогнепальної зброї" читаем
6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається:
1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в
руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися
до зброї;
Там всего-то делов было достать пистолет сказать "вы задержаны выйти из машины лечь на землю ближе чем на 3 метра не подходить иначе буду стрелять згідно п.6.1 "Положення застосування зброї" (и они как мне кажется такую фразу должны знать наизусть)". Было это сделано?
Мужик судячи по відео вийшов одразу і почав хамити, заважаючи. Жінка, що сиділа за кермом, відмовлялася надати документи, неодноразово.
Щодо того, що за кермом був чоловік, але вони пересіли, поки поліція підходила - хтось пробував такий кульбіт, не виходячи з авто, ще й швидко?
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Додано: Чет 31 сер, 2023 11:59
beee написав:
Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Оружие применено (согласно ЗУ "Про Національну поліцію" пункт 4 ст. 46) после того как: Один полицейский был повален на асфальт. Второй полицейский с разбитым носом лежит на асфальте.
beee написав:
Завтра фишизм.
Про фишизм в Украине я слышу с конца 2013 года.
beee написав:
Так значит на майдане менты правильно делали? Отстреливали?
Дешевая манипуляшка. Никакого отношения Майдан к факту убийства в Днепре не имеет. Вот так и гадят в украинском сегменте американского Internet с болот (ментально!!! body физически может находиться в Украине)… ничему не удивлен… Один момент – ЛишнеХромосомец (с регистраций менее года) забыл/не успел Зеленского добавить – недоработочка.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:04
Banderlog написав:
ну давайте двох таких ляльок в екіпаж самих саджати. Або карликів. Або жінок карликів) равєнство то равєнство. Значить єдині нормативи для всіх. Якби там був бегемотик кг на 100 й кидала гирю 32 хоть з 6 раз то це равєнство.
через рік-два після запуску реформи, бачив відео з Мукачева де двоє поліцейських спортивних і накачаних (він і вона) безуспішно пробують скрутити пяного, що ледва на ногах тримається, причому він тільки пасивно опирався, без агресії. Десь на 5 хвилині їм це вдалося, під хіхікання друзів затриманого.
Я до того що часто вага і сила має значення, і 50 кілограмові дівчатка-напарниці можуть стати обузою
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:06
Faceless написав:
Щодо того, що за кермом був чоловік, але вони пересіли, поки поліція підходила - хтось пробував такий кульбіт, не виходячи з авто, ще й швидко?
Кум з кумою точно таке робив один раз (поки вона вчилась на права), але це було вночі і на невеликій швидкості
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:09
beee написав: Василь-Рівне написав: барабашов написав:
Филатов пообещал что не сядет
Тобто Філатов на весь світ заявив, що буде САМ вирішувати замість суду? А потім всі українці дивуються, що нас не беруть в ЄС?
Сядет. И будет долго сидеть. Убил особо опасного преступника на спец задании. Они с рынка только уволились ещё не успели понять что с пьяными придется работать.
Хотя. Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся. Перестрелять или как тут пишут минуснуть бы
Филатов оборзевший охамевший беспредельщик.
Сяде чи ні вирішить суд, і я сподіваюся що на користь поліцейського. Розводити теревені, чого поліцейські не рембо зі сталевими нервами, не майстри психології, дипломатії, переговорів і рукопашного бою, можна довго, але:
- відпочатку поліція вела себе цілком адекватно
- чоловік вів себе неадекватно і провокативно одразу, хамив і погрожував
- напад на поліцейських був і зафіксований. Цього вже достатньо для застосування зброї поліцією, адже є і загроза життю і здоров'ю поліцейського, і цілком може розцінюватися як спроба заволодіти зброєю.
- давити на жалість типу "це ж на очах дітей" безґлуздо. Це ніяк не має впливати на ситуацію. Не може злочинець прикриватися дітьми, щоб напасти на поліцейського.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:15
beee написав:https://youtu.be/SJe7XSXTUgc?si=rQZMPmdfk4kx7pZj
дубінського слухати - себе не поважати. воно таке саме бидло, як і мужик, якого застрелили
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:33
Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/SJe7XSXTUgc?si=rQZMPmdfk4kx7pZj
дубінського слухати - себе не поважати. воно таке саме бидло, як і мужик, якого застрелили
Відстрілювати подібне бидло - це найкоротший шлях навести лад в країні. Вседозволеність і вЯлічіє навряд чи можна перемогти розмовами (хіба не доведено на численних прикладах поведінки кацапів в усьому світі?). Чудово, що є відео та ця історія набула розголосу.
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:36
Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/SJe7XSXTUgc?si=rQZMPmdfk4kx7pZj
дубінського слухати - себе не поважати. воно таке саме бидло, як і мужик, якого застрелили
Его выбрал зеленский. Я думал вы уважаете его выбор. И Дубининский часто говорит умные вещи
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Додано: Чет 31 сер, 2023 12:41
beee написав: Faceless написав:
beee написав:https://youtu.be/SJe7XSXTUgc?si=rQZMPmdfk4kx7pZj
дубінського слухати - себе не поважати. воно таке саме бидло, як і мужик, якого застрелили
Его выбрал зеленский. Я думал вы уважаете его выбор. И Дубининский часто говорит умные вещи
Ви щось явно переплутали. Я ніколи не був серед прихильників ні першого ні другого.
Світ взагалі не чорно-білий, і розумні речі можуть часом говорити і бидло, і злочинці, і навіть у тупуватих трапляються моменти просвітління, але це не привід прислухатися до таких людей.
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