Да не важно, они остановили машину, за рулем женщина, рядом мужчина, сзади дети - я не знаю кем надо быть чтоб не понмать что при наезде на женщину мужчина в драку таки полезет. "Внезапно выскочил" он блин.
И это, открываем "Порядок застосування вогнепальної зброї" читаем
6. Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається: 1) при спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися до зброї;
Там всего-то делов было достать пистолет сказать "вы задержаны выйти из машины лечь на землю ближе чем на 3 метра не подходить иначе буду стрелять згідно п.6.1 "Положення застосування зброї" (и они как мне кажется такую фразу должны знать наизусть)". Было это сделано?
Мужик судячи по відео вийшов одразу і почав хамити, заважаючи. Жінка, що сиділа за кермом, відмовлялася надати документи, неодноразово. Щодо того, що за кермом був чоловік, але вони пересіли, поки поліція підходила - хтось пробував такий кульбіт, не виходячи з авто, ще й швидко?
beee написав:Каким бы пьяным не был человек. Но взять при ребенке застрелить. Нелюди
Оружие применено (согласно ЗУ "Про Національну поліцію" пункт 4 ст. 46) после того как: Один полицейский был повален на асфальт. Второй полицейский с разбитым носом лежит на асфальте.
beee написав:Завтра фишизм.
Про фишизм в Украине я слышу с конца 2013 года.
beee написав:Так значит на майдане менты правильно делали? Отстреливали?
Дешевая манипуляшка. Никакого отношения Майдан к факту убийства в Днепре не имеет.
Вот так и гадят в украинском сегменте американского Internet с болот (ментально!!! body физически может находиться в Украине)… ничему не удивлен… Один момент – ЛишнеХромосомец (с регистраций менее года) забыл/не успел Зеленского добавить – недоработочка.
Banderlog написав:ну давайте двох таких ляльок в екіпаж самих саджати. Або карликів. Або жінок карликів) равєнство то равєнство. Значить єдині нормативи для всіх. Якби там був бегемотик кг на 100 й кидала гирю 32 хоть з 6 раз то це равєнство.
через рік-два після запуску реформи, бачив відео з Мукачева де двоє поліцейських спортивних і накачаних (він і вона) безуспішно пробують скрутити пяного, що ледва на ногах тримається, причому він тільки пасивно опирався, без агресії. Десь на 5 хвилині їм це вдалося, під хіхікання друзів затриманого. Я до того що часто вага і сила має значення, і 50 кілограмові дівчатка-напарниці можуть стати обузою
Тобто Філатов на весь світ заявив, що буде САМ вирішувати замість суду? А потім всі українці дивуються, що нас не беруть в ЄС?
Сядет. И будет долго сидеть. Убил особо опасного преступника на спец задании. Они с рынка только уволились ещё не успели понять что с пьяными придется работать. Хотя. Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся. Перестрелять или как тут пишут минуснуть бы Филатов оборзевший охамевший беспредельщик.
Сяде чи ні вирішить суд, і я сподіваюся що на користь поліцейського. Розводити теревені, чого поліцейські не рембо зі сталевими нервами, не майстри психології, дипломатії, переговорів і рукопашного бою, можна довго, але: - відпочатку поліція вела себе цілком адекватно - чоловік вів себе неадекватно і провокативно одразу, хамив і погрожував - напад на поліцейських був і зафіксований. Цього вже достатньо для застосування зброї поліцією, адже є і загроза життю і здоров'ю поліцейського, і цілком може розцінюватися як спроба заволодіти зброєю. - давити на жалість типу "це ж на очах дітей" безґлуздо. Це ніяк не має впливати на ситуацію. Не може злочинець прикриватися дітьми, щоб напасти на поліцейського.
дубінського слухати - себе не поважати. воно таке саме бидло, як і мужик, якого застрелили
Відстрілювати подібне бидло - це найкоротший шлях навести лад в країні. Вседозволеність і вЯлічіє навряд чи можна перемогти розмовами (хіба не доведено на численних прикладах поведінки кацапів в усьому світі?). Чудово, що є відео та ця історія набула розголосу.
дубінського слухати - себе не поважати. воно таке саме бидло, як і мужик, якого застрелили
Его выбрал зеленский. Я думал вы уважаете его выбор. И Дубининский часто говорит умные вещи
Ви щось явно переплутали. Я ніколи не був серед прихильників ні першого ні другого. Світ взагалі не чорно-білий, і розумні речі можуть часом говорити і бидло, і злочинці, і навіть у тупуватих трапляються моменти просвітління, але це не привід прислухатися до таких людей.
Letusrock написав:я так розумію стріляли в спину? це теж не ок.
Если внимательно, желательно в замедленном режиме, смотреть видео снятое детьми (https://t.me/hyevuy_dnepr/58666), то видно, как на 1:27 мужчина нападает на полицейского и бросает того на асфальт, в это время (1:28) женщина-полицейский пытается блокировать женщину, в 1:30 ребенок кричит "папа давай, папа" и полицейский падает на асфальт, 1:31 мужчина бежит к женщине-полицейской, 1:34-1:35 слышен звук удара и женский крик (вспомните лицо женщины-полицейской!), 1:36 слышен первый выстрел, 1:37 крик ребенка "ты куда, бл***". Только после выстрелов и крика полицейского "на пол, на пол" до женщины доходит, что понты закончились и она послушно ложится на землю.
С момента удара полицейской (1:34) до первого выстрела (1:36) прошло всего 2 секунды.
Полицейский стрелял в спину нападающему потому, что мужчина, когда бил женщину-полицейского, находился к нему спиной. Ему что, надо было сперва сказать "повернись ко мне лицом, я не могу стрелять в спину"?
Насчет детей. В посте Напад росії і білорусі на Україну я привел слова детей в адрес полицейских, заменяя буквы звездочками. Если бы я написал те же слова в адрес любого форумчанина, как быстро меня модераторы отправили бы в бан за использование ненормативной лексики? И повторюсь, в 1:30 ребенок, когда его отец нападает на полицейского, кричит "папа давай, папа". Так что воспитание у детей уже как у их папы. И шок у них не потому, что их отец застрелен, а потому что выстрелы были не в кого-то другого, а в их отца.