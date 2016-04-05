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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4965496649674968>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:04

flyman

сомневаюсь, что полицейские могли бы заставить родителей быдла сделать аборт в свое время.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Якщо представники влади мають законне право на насилля, це не означає, що вони роблять що хочуть і як хочуть.

Полицейский поступил так, как его обязывает поступать Закон:
пункт 4 ст. 46:
4. Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати вогнепальну зброю:

1) для відбиття нападу на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text

Напад росії і білорусі на Україну

Це може стосуватися кожного, так як завтра представник влади вирішить кого потрібно утилізувати по спрощеній процедурі, ібо загроза.

Надеюсь, что так и будет с каждым, кто будет нападать на полицейских.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Питання в тому, чому поліцейські допустили розвиток подій в даному руслі.
Або по іншому, хто мав би контролювати ситуацію а не пускати її на самотік?
Тут і криється відповідь.

Якщо представники влади мають законне право на насилля, це не означає, що вони роблять що хочуть і як хочуть.


щось останнім часом все перевертають з ніг на голову, де здоровий глузд?
чому поліція допустила такий розвиток подій, а може чому істерична баба з неадекватом робили те що робили?
гуманізм прачює лише деякий час, потім починається закони джунглів. Перший пішов, сподіваюсь поліцейського виправдають і хтось вже для себе зробив висновки, як треба спілкуватись.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:16

  flyman написав:Питання в тому, чому поліцейські допустили розвиток подій в даному руслі.
Або по іншому, хто мав би контролювати ситуацію а не пускати її на самотік?
Тут і криється відповідь.

Наскільки я бачив у фільмах :D , у випадку непокори, поліцейські відразу витягують зброю і погрожують нею.
Чому так не роблять українські поліцейські я не знаю.
  flyman написав:Якщо представники влади мають законне право на насилля, це не означає, що вони роблять що хочуть і як хочуть.

В усіх нормальних країнах "представники влади мають законне право на насилля".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:19

flyman

тут уже написали не раз, что за нападение на полицию быдло может быть застрелено. это абсолютно нормально и правильно.
не просто за хамство, а за нападение.

за хамство следовало бы тоже применять силу и судить. сказали выйти или там лечь на землю — выполняй. корона не спадет. в правовом поле спорь сколько влезет, в суд подай или оспаривай.
многие почему-то законные требования полиции расценивают как личное оскорбление. особенно перед телочкой, что, какойто мусорок что-то там от меня хочет, самого крутого мачо?
так нет же, еще уговаривают быдло, выйдите, ну пожалуйста, ну сделайте одолжение, спасибо большое
просто цирк
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:24

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Питання в тому, чому поліцейські допустили розвиток подій в даному руслі.
Або по іншому, хто мав би контролювати ситуацію а не пускати її на самотік?
Тут і криється відповідь.

Наскільки я бачив у фільмах :D , у випадку непокори, поліцейські відразу витягують зброю і погрожують нею.
Чому так не роблять українські поліцейські я не знаю.
  flyman написав:Якщо представники влади мають законне право на насилля, це не означає, що вони роблять що хочуть і як хочуть.

В усіх нормальних країнах "представники влади мають законне право на насилля".

Є устави, протоколи, інструкції, правила ТБ.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Полицейский стрелял в спину нападающему потому, что мужчина, когда бил женщину-полицейского, находился к нему спиной. Ему что, надо было сперва сказать "повернись ко мне лицом, я не могу стрелять в спину"?


в даній ситуації я на стороні поліцейського. Це були тільки зауваження для покращення роботи поліції в майбутньому. Чи буде у слідства питання чому пострілів були три а не один?
Знову ж головна помилка це концентрація на витягуванні жінки з авто, їх взагалі могли вбити як колег у Дніпрі 7 років тому
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:27

  flyman написав:чому патруль довів до нападу?
патруль до выстрелов действовал по инструкции
  Letusrock написав:Чи буде у слідства питання чому пострілів були три а не один?
а нервы? полицейский не робот с 4мя процессорами обсчитывать миллион вариантов в секунду и выбирать правильный. Стрелять надо было в ногу . Это единственное что может предъявить суд (помимо полного оправдания).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:30

  flyman написав:Є устави, протоколи, інструкції, правила ТБ.

І що по протоколу має робити український поліцейський якщо його посилають на три букви?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:36

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Є устави, протоколи, інструкції, правила ТБ.

І що по протоколу має робити український поліцейський якщо його посилають на три букви?

у відео показано, хрестоматійний випадок.
flyman
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  #<1 ... 4965496649674968>
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