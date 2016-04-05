flyman написав:Питання в тому, чому поліцейські допустили розвиток подій в даному руслі. Або по іншому, хто мав би контролювати ситуацію а не пускати її на самотік? Тут і криється відповідь.
Якщо представники влади мають законне право на насилля, це не означає, що вони роблять що хочуть і як хочуть.
щось останнім часом все перевертають з ніг на голову, де здоровий глузд? чому поліція допустила такий розвиток подій, а може чому істерична баба з неадекватом робили те що робили? гуманізм прачює лише деякий час, потім починається закони джунглів. Перший пішов, сподіваюсь поліцейського виправдають і хтось вже для себе зробив висновки, як треба спілкуватись.
тут уже написали не раз, что за нападение на полицию быдло может быть застрелено. это абсолютно нормально и правильно. не просто за хамство, а за нападение.
за хамство следовало бы тоже применять силу и судить. сказали выйти или там лечь на землю — выполняй. корона не спадет. в правовом поле спорь сколько влезет, в суд подай или оспаривай. многие почему-то законные требования полиции расценивают как личное оскорбление. особенно перед телочкой, что, какойто мусорок что-то там от меня хочет, самого крутого мачо? так нет же, еще уговаривают быдло, выйдите, ну пожалуйста, ну сделайте одолжение, спасибо большое просто цирк
yanyura написав:Полицейский стрелял в спину нападающему потому, что мужчина, когда бил женщину-полицейского, находился к нему спиной. Ему что, надо было сперва сказать "повернись ко мне лицом, я не могу стрелять в спину"?
в даній ситуації я на стороні поліцейського. Це були тільки зауваження для покращення роботи поліції в майбутньому. Чи буде у слідства питання чому пострілів були три а не один? Знову ж головна помилка це концентрація на витягуванні жінки з авто, їх взагалі могли вбити як колег у Дніпрі 7 років тому
Letusrock написав:Чи буде у слідства питання чому пострілів були три а не один?
а нервы? полицейский не робот с 4мя процессорами обсчитывать миллион вариантов в секунду и выбирать правильный. Стрелять надо было в ногу . Это единственное что может предъявить суд (помимо полного оправдания).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз.