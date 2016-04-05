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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4965496649674968
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:40

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:чому патруль довів до нападу?
патруль до выстрелов действовал по инструкции
  Letusrock написав:Чи буде у слідства питання чому пострілів були три а не один?
а нервы? полицейский не робот с 4мя процессорами обсчитывать миллион вариантов в секунду и выбирать правильный. Стрелять надо было в ногу . Это единственное что может предъявить суд (помимо полного оправдания).

Стрелять в ногу двигающегося человека? Да еще и в стоящего вплотную к напарнице ( разбивающего ей лицо)?
Та ну на, только в корпус на полное поражение.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:чому патруль довів до нападу?

Вы хоть одно видео, с камер полицейских, или снятое детьми смотрели?
Или
Не читал, но осуждаю! (с)


Думаю, что не смотрели, т.к. иначе услышали бы, как полицейские дважды спокойно предлагают женщине выйти из машины, и только потом начинают вытаскивать ее из машины.

И прочитайте, наконец мой пост Напад росії і білорусі на Україну
в котором описываются действия женщины и ее мужа при попытке вытащить ее из машины, слова детей. Перепроверьте по видео, приписал ли я хоть одно лишнее слово или действие.

До нападения привели такие действия:
1. Поведение женщины, считающей что ей все позволено, т.к. ее любовник очень крутой и легко поставит "мусоров" на подобающее им место.
2. Выпитая бутылка водки ее любовником и его мнение, что ему всё позволено.
3. Действия (выкрики) детей, поощряющих отца поступить так с полицейскими - одного приемом бросить на асфальт, другую ударить в лицо.

Интересно, почему осуждаются действия полицейских, что они (после двух предложений женщине выйти из автомобиля) начали вытаскивать ЖЕНЩИНУ из авто, и совершенно не осуждаются действия мужчины (???), ударившего ЖЕНЩИНУ в лицо?
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:43

  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  flyman написав:Є устави, протоколи, інструкції, правила ТБ.

І що по протоколу має робити український поліцейський якщо його посилають на три букви?

у відео показано, хрестоматійний випадок.

По протоколу. Це не твердження, це питання. Я не знаю, тому питаю. Думаю нічого не повинен робити(тобто ігнорувати) :D :D .
Цікаво також що роблять американські поліцейські у випадку відвертого хамства?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Цікаво також що роблять американські поліцейські у випадку відвертого хамства?

Первое, что делают американские полицейские при малейшем намеке на эскалацию - собираются в стаю. Увы, но такие стаи нам не по карману.
Вот канал с большим количеством видео реальной работы полиции. От кино это отличается очень сильно - не все рембы и не все получается с первого раза.
И да, каждое применение оружия очень серьезно расследуется.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:19

Поліцейський, який застрелив водія в Дніпрі під час нападу, служить в поліції 4 роки, йому 21 рік.

▫️У поліцейської переламаний ніс та кістки обличчя. (https://t.me/c/1675223124/16924) Вона в лікарні. Жінці 26 років. В органах вона служить з 2020 року.


они ещё дети по сравнению с джумбери силогава которому 39
соответственно он не воспринимал их серьёзно старался булить и троллить
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 14:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:21

Розумний підхід

Українським захисникам буде передано 25 автоматичних турелей з дистанційним керуванням "Шабля", які дозволять знищувати російські позиції на відстані. Передаються також 5 наземних платформ "Рись", які перевозитимуть озброєння в гарячі точки без участі людей. Крім того, на фронт відправляться 900 FPV-дронів та понад 100 Mavic та Matrice. Джерело: https://censor.net/ua/v3440657
fler
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