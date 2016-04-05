flyman написав:
чому патруль довів до нападу?
Вы хоть одно видео, с камер полицейских, или снятое детьми смотрели?
Или
Не читал, но осуждаю! (с)
Думаю, что не смотрели, т.к. иначе услышали бы, как полицейские дважды спокойно предлагают женщине выйти из машины, и только потом начинают вытаскивать ее из машины.
И прочитайте, наконец мой пост Напад росії і білорусі на Україну
в котором описываются действия женщины и ее мужа при попытке вытащить ее из машины, слова детей. Перепроверьте по видео, приписал ли я хоть одно лишнее слово или действие.
До нападения привели такие действия:
1. Поведение женщины, считающей что ей все позволено, т.к. ее любовник очень крутой и легко поставит "мусоров" на подобающее им место.
2. Выпитая бутылка водки ее любовником и его мнение, что ему всё позволено.
3. Действия (выкрики) детей, поощряющих отца поступить так с полицейскими - одного приемом бросить на асфальт, другую ударить в лицо.
Интересно, почему осуждаются действия полицейских, что они (после двух предложений женщине выйти из автомобиля) начали вытаскивать ЖЕНЩИНУ
из авто, и совершенно не осуждаются действия мужчины (???
), ударившего ЖЕНЩИНУ
в лицо?