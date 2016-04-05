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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4966496749684969
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

сегодня в 10:59 я указал (сори за самоЦитату) про beee
Вот так и гадят в украинском сегменте американского Internet с болот (ментально!!! body физически может находиться в Украине)… ничему не удивлен… Один момент – ЛишнеХромосомец (с регистраций менее года) забыл/не успел Зеленского добавить – недоработочка. 8)
в 11:36 beee
  beee написав: Его (Дубинского) выбрал зеленский.

… фух .. вот теперь я спокоен .. даже открыл бутылочку «Боржоми» 1,25.
tvagel
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:24

  tvagel написав:сегодня в 10:59 я указал (сори за самоЦитату) про beee
Вот так и гадят в украинском сегменте американского Internet с болот (ментально!!! body физически может находиться в Украине)… ничему не удивлен… Один момент – ЛишнеХромосомец (с регистраций менее года) забыл/не успел Зеленского добавить – недоработочка. 8)
в 11:36 beee
  beee написав: Его (Дубинского) выбрал зеленский.

… фух .. вот теперь я спокоен .. даже открыл бутылочку «Боржоми» 1,25.

Если это камень в огород bee то справедливости ради надо уточнить что он тут уже 5+ лет, и у него на предыдущем акке было тысячи сообщений в теме недвиги. В том году он акк обнулял, модераторы наверное могут подтвердить.
П.С. Если что я не его адвокат, просто возможно вы не сидели в теме КРЖН на этом форуме, поэтому не в курсе.
slonomag
 
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  #<1 ... 4966496749684969
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