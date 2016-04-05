tvagel написав:
сегодня в 10:59 я указал (сори за самоЦитату) про beeeВот так и гадят в украинском сегменте американского Internet с болот (ментально!!! body физически может находиться в Украине)… ничему не удивлен… Один момент – ЛишнеХромосомец (с регистраций менее года) забыл/не успел Зеленского добавить – недоработочка.
в 11:36 beee
beee написав:
Его (Дубинского) выбрал зеленский
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… фух .. вот теперь я спокоен .. даже открыл бутылочку «Боржоми» 1,25.
Если это камень в огород bee то справедливости ради надо уточнить что он тут уже 5+ лет, и у него на предыдущем акке было тысячи сообщений в теме недвиги. В том году он акк обнулял, модераторы наверное могут подтвердить.
П.С. Если что я не его адвокат, просто возможно вы не сидели в теме КРЖН на этом форуме, поэтому не в курсе.