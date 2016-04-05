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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4966496749684969
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

сегодня в 10:59 я указал (сори за самоЦитату) про beee
Вот так и гадят в украинском сегменте американского Internet с болот (ментально!!! body физически может находиться в Украине)… ничему не удивлен… Один момент – ЛишнеХромосомец (с регистраций менее года) забыл/не успел Зеленского добавить – недоработочка. 8)
в 11:36 beee
  beee написав: Его (Дубинского) выбрал зеленский.

… фух .. вот теперь я спокоен .. даже открыл бутылочку «Боржоми» 1,25.
tvagel
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:24

  tvagel написав:сегодня в 10:59 я указал (сори за самоЦитату) про beee
Вот так и гадят в украинском сегменте американского Internet с болот (ментально!!! body физически может находиться в Украине)… ничему не удивлен… Один момент – ЛишнеХромосомец (с регистраций менее года) забыл/не успел Зеленского добавить – недоработочка. 8)
в 11:36 beee
  beee написав: Его (Дубинского) выбрал зеленский.

… фух .. вот теперь я спокоен .. даже открыл бутылочку «Боржоми» 1,25.

Если это камень в огород bee то справедливости ради надо уточнить что он тут уже 5+ лет, и у него на предыдущем акке было тысячи сообщений в теме недвиги. В том году он акк обнулял, модераторы наверное могут подтвердить.
П.С. Если что я не его адвокат, просто возможно вы не сидели в теме КРЖН на этом форуме, поэтому не в курсе.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:11

  Zebra написав:
  Hotab написав:Zebra , не смішно.

А де сміх? Диверсія через отруєння пілотів - це російська тема. Більше того, може бути розроблений спеціальна сполука, яка активується в організмі на висоті, або при льотних навантаженнях, підсилюючи галюцинації, чи непритомність пілотів.
Тобто нейтралізуються не тільки пілоти, а й льотна техніка.

Ніхто навіть на заході не вірив в Нлвичок,доки він не був застосований.


За останні 5 днів в Україні трапилось дві великі авіакатастрофи, в яких загинули 9 пілотів.

25 серпня на Житомирщині, під час виконання бойового завдання, зіштовхнулись два навчально-бойові літаки L-39. Загинули три пілоти – серед них легендарний «Джус», професійні якості якого не можуть ставитись під сумнів.

29 серпня стало відомо про падіння військових гелікоптерів Мі-8 на Донеччині. У цій авіатрощі загинуло 6 українських воїнів-пілотів.

Тобто, за 5 днів Україна втратила ДЕВ’ЯТЬ висококласних льотчики.

Чи це співпадіння? В умовах війни зі смердючими виродками – дуже маловірогідно. Особливо, після оголошення Заходом про готовність передачі F-16 і початок підготовки наших пілотів для них.

Схоже, русня влаштувала полювання за українськими льотчиками. І висока вірогідність, що найближчі ракетні атаки русні будуть спрямовані проти авіаційної інфраструктури.

‼️І тут постає головне питання – втілювати такий план русня може лише через власних кротів. Чи залишились вони після 24 лютого? Очевидно, що так. Найяскравіший доказ – тримання у клітці розвідника Червінського, який спланував і втілив безліч успішних операцій проти росіян і був їм скалкою в дупі.

На жаль, з 2019-го русня мала вдосталь часу і можливостей наситити російськими агентами найвищі кабінети влади. Які можуть і будуть зливати таємну інформацію – ми це бачили на прикладі зриву вагнерівської спецоперації і вільного проходу з Криму російських військ.

Розслідуваннями катастроф мали б займатись ГУР та СБУ, а не ДБР. Але очільник ГУР дуже зайнятий публічністю, бо хоче у велику політику. А СБУ, повністю підконтрольне Офісу, зайняте тим, щоб забрати у антикорупційних органів справи про розкрадання, аби слідчі не встановили причетність влади до наймасштабніших в історії розкрадань під час війни.

Це – ще один урок суспільству, що кожен вибір має наслідки. І в масштабах країни ці наслідки – катастрофічні.

Уся надія на наш Генштаб та Збройні Сили, у відданості яких нема сумнівів. Сподіваємось, що вони бачать усю картину, тож зможуть захистити пілотів та підготувати інфраструктуру до початку передачі західних винищувачів. А далі - перевага у повітрі надасть нашим військам нового імпульсу до звільнення українських територій від руснявої мразоти.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:36

  DmitryZP написав:"ні-за-што"

https://www.dialog.ua/blogs/280205_1693470685

по кроках розписано як відбувалися події - чого саме намагалися дістати жінку з авто і таке інше

покійник своє отримав, чому на нього весь час перекидають стрілки, ССЗБ
мова іде про професіоналізм поліцейських, які в стандартній ситуації діяли нестандартно
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:37

  V2 написав:
  Zebra написав:
  Hotab написав:Zebra , не смішно.

А де сміх? Диверсія через отруєння пілотів - це російська тема. Більше того, може бути розроблений спеціальна сполука, яка активується в організмі на висоті, або при льотних навантаженнях, підсилюючи галюцинації, чи непритомність пілотів.
Тобто нейтралізуються не тільки пілоти, а й льотна техніка.

Ніхто навіть на заході не вірив в Нлвичок,доки він не був застосований.


За останні 5 днів в Україні трапилось дві великі авіакатастрофи, в яких загинули 9 пілотів.

25 серпня на Житомирщині, під час виконання бойового завдання, зіштовхнулись два навчально-бойові літаки L-39. Загинули три пілоти – серед них легендарний «Джус», професійні якості якого не можуть ставитись під сумнів.

29 серпня стало відомо про падіння військових гелікоптерів Мі-8 на Донеччині. У цій авіатрощі загинуло 6 українських воїнів-пілотів.

Тобто, за 5 днів Україна втратила ДЕВ’ЯТЬ висококласних льотчики.

Чи це співпадіння? В умовах війни зі смердючими виродками – дуже маловірогідно. Особливо, після оголошення Заходом про готовність передачі F-16 і початок підготовки наших пілотів для них.

Схоже, русня влаштувала полювання за українськими льотчиками. І висока вірогідність, що найближчі ракетні атаки русні будуть спрямовані проти авіаційної інфраструктури.

‼️І тут постає головне питання – втілювати такий план русня може лише через власних кротів. Чи залишились вони після 24 лютого? Очевидно, що так. Найяскравіший доказ – тримання у клітці розвідника Червінського, який спланував і втілив безліч успішних операцій проти росіян і був їм скалкою в дупі.

На жаль, з 2019-го русня мала вдосталь часу і можливостей наситити російськими агентами найвищі кабінети влади. Які можуть і будуть зливати таємну інформацію – ми це бачили на прикладі зриву вагнерівської спецоперації і вільного проходу з Криму російських військ.

Розслідуваннями катастроф мали б займатись ГУР та СБУ, а не ДБР. Але очільник ГУР дуже зайнятий публічністю, бо хоче у велику політику. А СБУ, повністю підконтрольне Офісу, зайняте тим, щоб забрати у антикорупційних органів справи про розкрадання, аби слідчі не встановили причетність влади до наймасштабніших в історії розкрадань під час війни.

Це – ще один урок суспільству, що кожен вибір має наслідки. І в масштабах країни ці наслідки – катастрофічні.

Уся надія на наш Генштаб та Збройні Сили, у відданості яких нема сумнівів. Сподіваємось, що вони бачать усю картину, тож зможуть захистити пілотів та підготувати інфраструктуру до початку передачі західних винищувачів. А далі - перевага у повітрі надасть нашим військам нового імпульсу до звільнення українських територій від руснявої мразоти.

а недавно міністр МВД і його свита і пілоти
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:44

  V2 написав:Уся надія на наш Генштаб та Збройні Сили, у відданості яких нема сумнівів.


а чо так? їх же призначали "зелені зрадники"? тяжко пиз*іти на політичну владу, і не пиз*іти на військову, да?

яким чином "кріт" міг зіштовхнути два L-39 над житомирщиною, поясніть будь ласка.
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:45

  slonomag написав:Если это камень в огород bee то справедливости ради надо уточнить что он тут уже 5+ лет, и у него на предыдущем акке было тысячи сообщений в теме недвиги.


а нік який був? не трібека часом? :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:53

покарання чи підвищення

Вже писали що Резнікова за корупцію буде покарано звільненням і призначенням послом у Британію?
А я то думав що мародерство на військових закупівлях це держ.зрада.
Flyman відбудеш покарання замість Резнікова)) ?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:18

Letusrock

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fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:21

згоден послом на Філіпіни

  Letusrock написав:Вже писали що Резнікова за корупцію буде покарано звільненням і призначенням послом у Британію?
А я то думав що мародерство на військових закупівлях це держ.зрада.
Flyman відбудеш покарання замість Резнікова)) ?

най несе свою Голгофу ( Γολγοθᾶ - грецькою череп) сам
  fox767676 написав:Letusrock

Із вогня да в полум'я :" Тому що ця посада (міністра оборони – ред.), це Голгофа"
flyman
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