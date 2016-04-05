Додано: Чет 31 сер, 2023 16:11

Zebra написав: Hotab написав: Zebra , не смішно. , не смішно.

А де сміх? Диверсія через отруєння пілотів - це російська тема. Більше того, може бути розроблений спеціальна сполука, яка активується в організмі на висоті, або при льотних навантаженнях, підсилюючи галюцинації, чи непритомність пілотів.

Тобто нейтралізуються не тільки пілоти, а й льотна техніка.



Ніхто навіть на заході не вірив в Нлвичок,доки він не був застосований. А де сміх? Диверсія через отруєння пілотів - це російська тема. Більше того, може бути розроблений спеціальна сполука, яка активується в організмі на висоті, або при льотних навантаженнях, підсилюючи галюцинації, чи непритомність пілотів.Тобто нейтралізуються не тільки пілоти, а й льотна техніка.Ніхто навіть на заході не вірив в Нлвичок,доки він не був застосований.

За останні 5 днів в Україні трапилось дві великі авіакатастрофи, в яких загинули 9 пілотів.25 серпня на Житомирщині, під час виконання бойового завдання, зіштовхнулись два навчально-бойові літаки L-39. Загинули три пілоти – серед них легендарний «Джус», професійні якості якого не можуть ставитись під сумнів.29 серпня стало відомо про падіння військових гелікоптерів Мі-8 на Донеччині. У цій авіатрощі загинуло 6 українських воїнів-пілотів.Тобто, за 5 днів Україна втратила ДЕВ’ЯТЬ висококласних льотчики.Схоже, русня влаштувала полювання за українськими льотчиками. І висока вірогідність, що найближчі ракетні атаки русні будуть спрямовані проти авіаційної інфраструктури.‼️Чи залишились вони після 24 лютого? Очевидно, що так. Найяскравіший доказ – тримання у клітці розвідника Червінського, який спланував і втілив безліч успішних операцій проти росіян і був їм скалкою в дупі.На жаль,Але очільник ГУР дуже зайнятий публічністю, бо хоче у велику політику. А СБУ, повністю підконтрольне Офісу, зайняте тим, щоб забрати у антикорупційних органів справи про розкрадання, аби слідчі не встановили причетність влади до наймасштабніших в історії розкрадань під час війни.Уся надія на наш Генштаб та Збройні Сили, у відданості яких нема сумнівів. Сподіваємось, що вони бачать усю картину, тож зможуть захистити пілотів та підготувати інфраструктуру до початку передачі західних винищувачів. А далі - перевага у повітрі надасть нашим військам нового імпульсу до звільнення українських територій від руснявої мразоти.