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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 49684969497049714972>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:26

появилось новое видео по инциденту с полицейскими
https://watch.wave.video/R0miEDQBlgbldOMa

в котором видно как подруга джумбери силогава держит сзади девушку полицейского
нападение на полицию без каких либо сомнений
надеюсь боевой подруге влепят 15 лет строгача
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 17:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:29

  flyman написав:
  DmitryZP написав:"ні-за-што"

https://www.dialog.ua/blogs/280205_1693470685

по кроках розписано як відбувалися події - чого саме намагалися дістати жінку з авто і таке інше

покійник своє отримав, чому на нього весь час перекидають стрілки, ССЗБ
мова іде про професіоналізм поліцейських, які в стандартній ситуації діяли нестандартно


он ще оприлюднили відео де жінка тримали поліціантку зі спини - тож ще й вона отримає строк
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Відчуваю свою провину що не купив справу ВЛК та не поїхав, як радить Головний Радник ОП
, а шось копирсаюсь в інформації, ставлю під сумнів
https://youtu.be/nhNxVxpQa8E?t=1724
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:37

  fox767676 написав:Відчуваю свою провину що не купив справу ВЛК та не поїхав, як радить Головний Радник ОП
, а шось копирсаюсь в інформації, ставлю під сумнів
https://youtu.be/nhNxVxpQa8E?t=1724


ці радники рівня "шо ти мелеш"... капець якийсь, їм потрібно або тексти заздалегідь писати, або довго думати перед тим як щось ляпати
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:дивно, що не пристрелили на місці, недопрацювали


зрозумів, викреслюю!

(я тут місцевого віталіана маю можливість інколи бачити що він накнопав завдяки тому що його хтось цитує, тож будете з ним напару однакого виглядати у треді)

UPDATE - це якийсь пздц, поки напишеш відповідь оригінальне повідомлення виправляють, не можна спочатку думати, потім писати?
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:02

"Я нічого не боюся": Зеленський готовий балотуватися на другий президентський термін у 2024 році :lol:
https://focus.ua/uk/politics/589613-ya- ... -2024-roci

2019р.
Зеленський обіцяє бути президентом тільки 1 термін 8)
"Одразу хочу запевнити – іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього", - запевнив Зеленський.

За словами актора, він не збирається "торгувати країною заради збереження влади".

"Буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків"

73 % успішних успіхів обдристаються від радості з такої оказії :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:09

  jump написав:"Я нічого не боюся": Зеленський готовий балотуватися на другий президентський термін у 2024 році :lol:
https://focus.ua/uk/politics/589613-ya- ... -2024-roci

Вам нагадати на якій гілці розводять політичні срачі?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:18

  DmitryZP написав:я тут місцевого віталіана маю можливість інколи бачити що він накнопав завдяки тому що його хтось цитує,
да ты герой, надо тебе орден какой то намутить, такой подвиг во время войны - читать Виталлиана.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:24

  jump написав:"Я нічого не боюся": Зеленський готовий балотуватися на другий президентський термін у 2024 році :lol:
https://focus.ua/uk/politics/589613-ya- ... -2024-roci

Воно бреше, які вибори під час дії військового стану
  jump написав:2019р.
Зеленський обіцяє бути президентом тільки 1 термін 8)
"Одразу хочу запевнити – іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього", - запевнив Зеленський.

Ось й буде, продовжувати свій перший термін. Хоча, кажуть, що термін 5 років і все
А ситуація, коли 5 років спливають і вибори неможливі - не прописана
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:28

  BIGor написав:
  beee написав:Сядет. И будет долго сидеть. Убил особо опасного преступника на спец задании. Они с рынка только уволились ещё не успели понять что с пьяными придется работать.
Хотя. Мне, как налогоплательщику алкаши возле метро не нравятся. Перестрелять или как тут пишут минуснуть бы
Филатов оборзевший охамевший беспредельщик.

Цікаво чути таке від "глубінного народу".

Він маніпулює.
Питання сутності подій намагається підмінити переходом на класову ненависть.
Вже й ментів на майдані згадав. Мовляв, ви за мусорів чи проти них? Якщо за, то треба було давити майдан, а якщо ні - то треба саджати поліціянта в Дніпрі. win-win провокація для кацапа.
sergey_sryvkin
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