в котором видно как подруга джумбери силогава держит сзади девушку полицейского
нападение на полицию без каких либо сомнений
надеюсь боевой подруге влепят 15 лет строгача
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Додано: Чет 31 сер, 2023 17:26
появилось новое видео по инциденту с полицейскими
в котором видно как подруга джумбери силогава держит сзади девушку полицейского
нападение на полицию без каких либо сомнений
надеюсь боевой подруге влепят 15 лет строгача
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 сер, 2023 17:29
он ще оприлюднили відео де жінка тримали поліціантку зі спини - тож ще й вона отримає строк
Додано: Чет 31 сер, 2023 17:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Відчуваю свою провину що не купив справу ВЛК та не поїхав, як радить Головний Радник ОП
, а шось копирсаюсь в інформації, ставлю під сумнів
Додано: Чет 31 сер, 2023 17:37
ці радники рівня "шо ти мелеш"... капець якийсь, їм потрібно або тексти заздалегідь писати, або довго думати перед тим як щось ляпати
Додано: Чет 31 сер, 2023 17:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
зрозумів, викреслюю!
(я тут місцевого віталіана маю можливість інколи бачити що він накнопав завдяки тому що його хтось цитує, тож будете з ним напару однакого виглядати у треді)
UPDATE - це якийсь пздц, поки напишеш відповідь оригінальне повідомлення виправляють, не можна спочатку думати, потім писати?
Додано: Чет 31 сер, 2023 18:02
"Я нічого не боюся": Зеленський готовий балотуватися на другий президентський термін у 2024 році
2019р.
Зеленський обіцяє бути президентом тільки 1 термін
"Одразу хочу запевнити – іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього", - запевнив Зеленський.
За словами актора, він не збирається "торгувати країною заради збереження влади".
"Буду чесним та відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків"
73 % успішних успіхів обдристаються від радості з такої оказії
Додано: Чет 31 сер, 2023 18:09
Вам нагадати на якій гілці розводять політичні срачі?
Додано: Чет 31 сер, 2023 18:18
Додано: Чет 31 сер, 2023 18:24
Воно бреше, які вибори під час дії військового стану
Ось й буде, продовжувати свій перший термін. Хоча, кажуть, що термін 5 років і все
А ситуація, коли 5 років спливають і вибори неможливі - не прописана
Додано: Чет 31 сер, 2023 18:28
Він маніпулює.
Питання сутності подій намагається підмінити переходом на класову ненависть.
Вже й ментів на майдані згадав. Мовляв, ви за мусорів чи проти них? Якщо за, то треба було давити майдан, а якщо ні - то треба саджати поліціянта в Дніпрі. win-win провокація для кацапа.
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