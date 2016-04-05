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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4969497049714972>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:29

  beee написав:
Страна купленных перепусток

То велком до улюбленої страни. Чумадан вакзал расєя.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:30

  fler написав:
  jump написав:"Я нічого не боюся": Зеленський готовий балотуватися на другий президентський термін у 2024 році :lol:
https://focus.ua/uk/politics/589613-ya- ... -2024-roci

Вам нагадати на якій гілці розводять політичні срачі?


та звичайно, на цій прийнято тільки хвалебні оди співати і окропом мочитися (під себе) при цьому, так?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Чет 31 сер, 2023 18:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:31

  Banderlog написав:
  yanyura написав:P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее

Это не нападение на полицейского?

А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...

Треба саджати тільки тупих биків. Щоб просто п**дили усіх бездумно. А то понабирала інтєлігєнтав до поліції... про закони там щось патякають. Так?..
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ось й буде, продовжувати свій перший термін. Хоча, кажуть, що термін 5 років і все
А ситуація, коли 5 років спливають і вибори неможливі - не прописана


продовжувати можна хоч і до 2032.
Хоча партнери будуть сильно проти
в 2024 по інерції президентські ще може виграти, але парламентські буде провал
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:37

  beee написав:Его выбрал зеленский. Я думал вы уважаете его выбор. И Дубининский часто говорит умные вещи

Подожди, как мог Зеленский выбрать Дубинского ?
Из тебя кацап так и лезет. Если кого-то "выбрал" президент страны, то его нужно слушать. Любит скорость, говорит умные вещи

Кстати, Дубинский сейчас под следствием, потому что вместе с Деркачом, который под следствием за гос.измену, публично показывали какие-то плёнки

И Дубинский стал ярым "противником" Зеленского, мол, будете меня трогать - сдам всю контору
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:42

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Ось й буде, продовжувати свій перший термін. Хоча, кажуть, що термін 5 років і все
А ситуація, коли 5 років спливають і вибори неможливі - не прописана


продовжувати можна хоч і до 2032.
Хоча партнери будуть сильно проти
в 2024 по інерції президентські ще може виграти, але парламентські буде провал

Не буде ніяких виборів
Є юридична колізія.
5 років спливають і все. Вибори проводити неможливо. Якщо провести вибори, то буде порушення закону. Хоча Бубочці не вперше порушувати закон, але не цього разу. Партнери не зрозуміють

А якщо не проводити. То трохи пофантазую :)
А ось тут починається цікаве. Якщо у президента спливає термін, то хто стає головою держави ? Коливан. Забули про такого ?
А хто сказав, що Коливан на той час буде головою Верховної Ради ?
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 31 сер, 2023 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:43

  sergey_sryvkin написав:
  Banderlog написав:
  yanyura написав:P.S. Лицо и руку полицейской после нападения на нее

Это не нападение на полицейского?

А тепер питання знатокам, нащо жінок посадили в поліцейські машини? Та ладно жінок , ще й дрищів? Вона там чим полєзним занята була? Лицем торгувала й клювом щолкала? А напарнику зара сидіть за перевищення доведеться...

Треба саджати тільки тупих биків. Щоб просто п**дили усіх бездумно. А то понабирала інтєлігєнтав до поліції... про закони там щось патякають. Так?..
яких інтєлєгентів? По чом воно видно шо вона інтєлєгєнт) по руці татуйованій чи лиці розквашеному? ) розрахунок чисто на то що ніхто в жінку руки марати не схоче. Був би в нього нормальний напарник то не довелось б сидіти. Але думаю замнуть, амністують й отправлять на фронт. Тут такі люди треба
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot написав:
  beee написав:Его выбрал зеленский. Я думал вы уважаете его выбор. И Дубининский часто говорит умные вещи

Подожди, как мог Зеленский выбрать Дубинского ?
Из тебя кацап так и лезет. Если кого-то "выбрал" президент страны, то его нужно слушать. Любит скорость, говорит умные вещи

Кстати, Дубинский сейчас под следствием, потому что вместе с Деркачом, который под следствием за гос.измену, публично показывали какие-то плёнки

И Дубинский стал ярым "противником" Зеленского, мол, будете меня трогать - сдам всю контору
Дубинского в партию взял зеленский, т.е.выбрал.
Из тебя мусор лезет в прямом и переносном смысле
beee
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sergey_sryvkin написав:
  beee написав:
Страна купленных перепусток

То велком до улюбленої страни. Чумадан вакзал расєя.
Ты шо валенок будешь мне указывать?
beee
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  beee написав:Дубинского в партию взял зеленский, т.е.выбрал.

Там стільки в їх партію сброду набігло, один коля катлєта чого вартий, що краще Зеленському сказати що він не мав до того відношення :mrgreen:
Faceless
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