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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4969497049714972
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:48

  beee написав:
pesikot написав:
  beee написав:Его выбрал зеленский. Я думал вы уважаете его выбор. И Дубининский часто говорит умные вещи

Подожди, как мог Зеленский выбрать Дубинского ?
Из тебя кацап так и лезет. Если кого-то "выбрал" президент страны, то его нужно слушать. Любит скорость, говорит умные вещи

Кстати, Дубинский сейчас под следствием, потому что вместе с Деркачом, который под следствием за гос.измену, публично показывали какие-то плёнки

И Дубинский стал ярым "противником" Зеленского, мол, будете меня трогать - сдам всю контору
Дубинского в партию взял зеленский, т.е.выбрал.
Из тебя мусор лезет в прямом и переносном смысле

Госпидя, кем меня только не называли :)

Ну так прокомментируй теперь Дубинского под следствием
Мне вот интересно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:55

  pesikot написав:Госпидя, кем меня только не называли
а расскажи поподробнее кем тебя называли. Например в детстве
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