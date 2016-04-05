beee написав:Дубинского в партию взял зеленский, т.е.выбрал.pesikot написав:
Подожди, как мог Зеленский выбрать Дубинского ?
Из тебя кацап так и лезет. Если кого-то "выбрал" президент страны, то его нужно слушать. Любит скорость, говорит умные вещи
Кстати, Дубинский сейчас под следствием, потому что вместе с Деркачом, который под следствием за гос.измену, публично показывали какие-то плёнки
И Дубинский стал ярым "противником" Зеленского, мол, будете меня трогать - сдам всю контору
Из тебя мусор лезет в прямом и переносном смысле
Госпидя, кем меня только не называли
Ну так прокомментируй теперь Дубинского под следствием
Мне вот интересно