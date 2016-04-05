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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4970497149724973>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 18:48

  beee написав:
pesikot написав:
  beee написав:Его выбрал зеленский. Я думал вы уважаете его выбор. И Дубининский часто говорит умные вещи

Подожди, как мог Зеленский выбрать Дубинского ?
Из тебя кацап так и лезет. Если кого-то "выбрал" президент страны, то его нужно слушать. Любит скорость, говорит умные вещи

Кстати, Дубинский сейчас под следствием, потому что вместе с Деркачом, который под следствием за гос.измену, публично показывали какие-то плёнки

И Дубинский стал ярым "противником" Зеленского, мол, будете меня трогать - сдам всю контору
Дубинского в партию взял зеленский, т.е.выбрал.
Из тебя мусор лезет в прямом и переносном смысле

Госпидя, кем меня только не называли :)

Ну так прокомментируй теперь Дубинского под следствием
Мне вот интересно
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я дубинского, богдана и других юзаю как экземпляры бывших инсайдов. Не более.
А вам по телевизору сказали этот дядя уже плохой, а 2 месяца назад, что хороший. И все послушно машут гривой
Не каждый, кто на тебя гладит твой враг
beee
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:12

  beee написав:Я дубинского, богдана и других юзаю как экземпляры бывших инсайдов. Не более.
А вам по телевизору сказали этот дядя уже плохой, а 2 месяца назад, что хороший. И все послушно машут гривой
Не каждый, кто на тебя гладит твой враг

Про дубинского, что он трепло и враг я писал уже давно
Если ты тот, за кого себя выдаёшь, то ты явно об этом читал

Но ты, спрыгнул с темы, чем подтвердил своё кацапство
Президент назначил, значит плебсу слушать.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:12

  beee написав:Я дубинского, богдана и других юзаю как экземпляры бывших инсайдов. Не более.
А вам по телевизору сказали этот дядя уже плохой, а 2 месяца назад, что хороший. И все послушно машут гривой
Не каждый, кто на тебя гладит твой враг

"...не каждый кто тебя вытащил из дерьма твой друг..."(с)
дальше знаете?
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:13

  vitaliiangel написав:
Поліцейський, який застрелив водія в Дніпрі під час нападу, служить в поліції 4 роки, йому 21 рік.

▫️У поліцейської переламаний ніс та кістки обличчя. (https://t.me/c/1675223124/16924) Вона в лікарні. Жінці 26 років. В органах вона служить з 2020 року.


они ещё дети по сравнению с джумбери силогава которому 39
соответственно он не воспринимал их серьёзно старался булить и троллить

А для меня и Коли-Рикза он ссыкун малолетний который на 10 лет младше и никогда не поймёт как жто получать стипендию полтора бакса и ездить на Чирке-кирпиче или Патроле за 20тонн
В личку могу рассказать много интересного...про тот райончик и нравы
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  Banderlog написав:Був би в нього нормальний напарник то не довелось б сидіти. Але думаю замнуть, амністують й отправлять на фронт.

Сторона захисту вважає, що достатньо особистого зобов'язання чи максимум - домашнього арешту. Суддя (після перегляду всіх відеоматеріалів) пішов до нарадчої кімнати..
fler
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:24

  beee написав:
sergey_sryvkin написав:
  beee написав:
Страна купленных перепусток

То велком до улюбленої страни. Чумадан вакзал расєя.
Ты шо валенок будешь мне указывать?

Ты точно учился на лазаряна?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:39

  барабашов написав:В личку могу рассказать много интересного...про тот райончик и нравы
того что я увидел за 2 года жизни в Днепре мне хватит надолго. К счастью бандюки на меня не наезжали. Я для них был мелкой рыбой на акорде за 40куе. Знаю кейс когда бандюки за % выбивали долги с крупного завода, буквально преследовали руководство. По пьяни один участник боевых дел рассказал. Почему вы не уезжаете? Неужели полиция таки наводит порядок? лс для вас всегда открыта )
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:49

Ого наваяли за день.
Муха звичайне бидло. Це було давно видно. Але на відміну від застреленого бика - сцикливе, перелякане, і боїться що його палицями заженуть в ТЦК, спіймавши в ШРТ.

Щодо загибелі пілотів. Не треба нічого придумувати, і шукати зраду. Бʼються всі, і висококласні, і новачки. Як і на дорозі фури лежать в кюветах.
Помилки. Всі їх роблять. Навіть суперпрофі . В 99% відсотків випадків такі помилки не знаходять розвитку, але інколи одне на одне накладається, і трапляється трагедія.
Зараз багато літають. Це раз. Інше - по війні дозволено все: літати на 5 метрах над землею, класти крени вище граничних. Все, що пише чорний ящик - не має значення. Ніхто по дешифровці не буде карати. Завжди можна сказати «була необхідність». Це породжує безстрашність і систематичні порушення експлуатаційних та льотних обмежень, яких в звичайному житті суворо дотримуються.
Тому такий результат.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:51

  vitaliiangel написав:
  барабашов написав:В личку могу рассказать много интересного...про тот райончик и нравы
того что я увидел за 2 года жизни в Днепре мне хватит надолго. К счастью бандюки на меня не наезжали. Я для них был мелкой рыбой на акорде за 40куе. Знаю кейс когда бандюки за % выбивали долги с крупного завода, буквально преследовали руководство. По пьяни один участник боевых дел рассказал. Почему вы не уезжаете? Неужели полиция таки наводит порядок?

Так нормально всё, да и куда уезжать, на родину фюрера не выпустят же(столетие путча отпразновать)
Об интересном давайте в личке
барабашов
 
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