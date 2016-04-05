Я дубинского, богдана и других юзаю как экземпляры бывших инсайдов. Не более. А вам по телевизору сказали этот дядя уже плохой, а 2 месяца назад, что хороший. И все послушно машут гривой Не каждый, кто на тебя гладит твой враг
beee написав:Я дубинского, богдана и других юзаю как экземпляры бывших инсайдов. Не более. А вам по телевизору сказали этот дядя уже плохой, а 2 месяца назад, что хороший. И все послушно машут гривой Не каждый, кто на тебя гладит твой враг
Про дубинского, что он трепло и враг я писал уже давно Если ты тот, за кого себя выдаёшь, то ты явно об этом читал
Но ты, спрыгнул с темы, чем подтвердил своё кацапство Президент назначил, значит плебсу слушать.
beee написав:Я дубинского, богдана и других юзаю как экземпляры бывших инсайдов. Не более. А вам по телевизору сказали этот дядя уже плохой, а 2 месяца назад, что хороший. И все послушно машут гривой Не каждый, кто на тебя гладит твой враг
"...не каждый кто тебя вытащил из дерьма твой друг..."(с) дальше знаете?
они ещё дети по сравнению с джумбери силогава которому 39 соответственно он не воспринимал их серьёзно старался булить и троллить
А для меня и Коли-Рикза он ссыкун малолетний который на 10 лет младше и никогда не поймёт как жто получать стипендию полтора бакса и ездить на Чирке-кирпиче или Патроле за 20тонн В личку могу рассказать много интересного...про тот райончик и нравы
барабашов написав:В личку могу рассказать много интересного...про тот райончик и нравы
того что я увидел за 2 года жизни в Днепре мне хватит надолго. К счастью бандюки на меня не наезжали. Я для них был мелкой рыбой на акорде за 40куе. Знаю кейс когда бандюки за % выбивали долги с крупного завода, буквально преследовали руководство. По пьяни один участник боевых дел рассказал. Почему вы не уезжаете? Неужели полиция таки наводит порядок? лс для вас всегда открыта )
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 19:51, всього редагувалось 1 раз.
Ого наваяли за день. Муха звичайне бидло. Це було давно видно. Але на відміну від застреленого бика - сцикливе, перелякане, і боїться що його палицями заженуть в ТЦК, спіймавши в ШРТ.
Щодо загибелі пілотів. Не треба нічого придумувати, і шукати зраду. Бʼються всі, і висококласні, і новачки. Як і на дорозі фури лежать в кюветах. Помилки. Всі їх роблять. Навіть суперпрофі . В 99% відсотків випадків такі помилки не знаходять розвитку, але інколи одне на одне накладається, і трапляється трагедія. Зараз багато літають. Це раз. Інше - по війні дозволено все: літати на 5 метрах над землею, класти крени вище граничних. Все, що пише чорний ящик - не має значення. Ніхто по дешифровці не буде карати. Завжди можна сказати «була необхідність». Це породжує безстрашність і систематичні порушення експлуатаційних та льотних обмежень, яких в звичайному житті суворо дотримуються. Тому такий результат.
барабашов написав:В личку могу рассказать много интересного...про тот райончик и нравы
того что я увидел за 2 года жизни в Днепре мне хватит надолго. К счастью бандюки на меня не наезжали. Я для них был мелкой рыбой на акорде за 40куе. Знаю кейс когда бандюки за % выбивали долги с крупного завода, буквально преследовали руководство. По пьяни один участник боевых дел рассказал. Почему вы не уезжаете? Неужели полиция таки наводит порядок?
Так нормально всё, да и куда уезжать, на родину фюрера не выпустят же(столетие путча отпразновать) Об интересном давайте в личке