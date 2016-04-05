RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4970497149724973
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:52

  vitaliiangel написав:Я для них был мелкой рыбой на акорде за 40куе

Honda Accord не стоил 40 куе
Не тот класс авто
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8356
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:54

  Hotab написав:Ого наваяли за день.
Муха звичайне бидло. Це було давно видно. Але на відміну від застреленого бика - сцикливе, перелякане, і боїться що його палицями заженуть в ТЦК, спіймавши в ШРТ.

Щодо загибелі пілотів. Не треба нічого придумувати, і шукати зраду. Бʼються всі, і висококласні, і новачки. Як і на дорозі фури лежать в кюветах.
Помилки. Всі їх роблять. Навіть суперпрофі . В 99% відсотків випадків такі помилки не знаходять розвитку, але інколи одне на одне накладається, і трапляється трагедія.
Зараз багато літають. Це раз. Інше - по війні дозволено все: літати на 5 метрах над землею, класти крени вище граничних. Все, що пише чорний ящик - не має значення. Ніхто по дешифровці не буде карати. Завжди можна сказати «була необхідність». Це породжує безстрашність і систематичні порушення експлуатаційних та льотних обмежень, яких в звичайному житті суворо дотримуються.
Тому такий результат.

Кацапы по телеку сказали что Сушкой 35й сбили оба Ми-8. Так они на провода ЛЭПа намотались в спешке и темноте или всё таки сбиты?
барабашов
 
Повідомлень: 3422
З нами з: 16.06.15
Подякував: 257 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 19:56

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:Я для них был мелкой рыбой на акорде за 40куе

Honda Accord не стоил 40 куе
Не тот класс авто


Компания «Хонда Украина» и официальный дилерский Центр «ВиДи Дрим Моторз» предоставляют возможность всем поклонникам этой легендарной японской марки приобрести новый автомобиль Honda Civic по максимально выгодной цене. Уже за 180 250 грн.https://www.epravda.com.ua/rus/press/2009/08/3/202449/

Civic были по скидке за 180кило грн по курсу 5,25 цену в долларах посчитать сможешь?
а аккорды еще дороже
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18905
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:07

  vitaliiangel написав:
  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:Я для них был мелкой рыбой на акорде за 40куе

Honda Accord не стоил 40 куе
Не тот класс авто

в 2008? еще очереди были, куй купишь.

Увы, но ты брешешь
А я не буду тебе писать про то, какое поколение Акорда тогда вышло, что тогда никто не понял это за авто. Очередей не было, купить можно было
И оно не стоило 40 куе

Ну и главное, ты же писал в 2015 году, как ты бедный-несчастный пострадал от Порошенко, потому что твоя зарплата, не доход сильно снизились

PS. Кстати, honda accord в те годы была, как авто бандюков мелко-средней руки и мимо тебя, другие бандюки не проехали бы
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8356
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:10

  барабашов написав:
  Hotab написав:Ого наваяли за день.
Муха звичайне бидло. Це було давно видно. Але на відміну від застреленого бика - сцикливе, перелякане, і боїться що його палицями заженуть в ТЦК, спіймавши в ШРТ.

Щодо загибелі пілотів. Не треба нічого придумувати, і шукати зраду. Бʼються всі, і висококласні, і новачки. Як і на дорозі фури лежать в кюветах.
Помилки. Всі їх роблять. Навіть суперпрофі . В 99% відсотків випадків такі помилки не знаходять розвитку, але інколи одне на одне накладається, і трапляється трагедія.
Зараз багато літають. Це раз. Інше - по війні дозволено все: літати на 5 метрах над землею, класти крени вище граничних. Все, що пише чорний ящик - не має значення. Ніхто по дешифровці не буде карати. Завжди можна сказати «була необхідність». Це породжує безстрашність і систематичні порушення експлуатаційних та льотних обмежень, яких в звичайному житті суворо дотримуються.
Тому такий результат.

Кацапы по телеку сказали что Сушкой 35й сбили оба Ми-8. Так они на провода ЛЭПа намотались в спешке и темноте или всё таки сбиты?

Для мене тут все очевидно.

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 9748
З нами з: 15.02.09
Подякував: 602 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:16

  vitaliiangel написав:
Компания «Хонда Украина» и официальный дилерский Центр «ВиДи Дрим Моторз» предоставляют возможность всем поклонникам этой легендарной японской марки приобрести новый автомобиль Honda Civic по максимально выгодной цене. Уже за 180 250 грн.https://www.epravda.com.ua/rus/press/2009/08/3/202449/

Civic были по скидке за 180кило грн по курсу 5,25 цену в долларах посчитать сможешь?
а аккорды еще дороже

Твоя ссылка про авто на август 2009 года

Курс тода был 7.699, а не 5.25.
Ты мерзко, гнусно, низменно наврал. Видимо, даже гордишься своим враньём ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8356
З нами з: 31.08.09
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 4970497149724973
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 119248
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 496004
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 6055
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3154)
31.08.2023 20:25
Ринок ОВДП (5094)
31.08.2023 20:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.