Hotab написав:Ого наваяли за день. Муха звичайне бидло. Це було давно видно. Але на відміну від застреленого бика - сцикливе, перелякане, і боїться що його палицями заженуть в ТЦК, спіймавши в ШРТ.
Щодо загибелі пілотів. Не треба нічого придумувати, і шукати зраду. Бʼються всі, і висококласні, і новачки. Як і на дорозі фури лежать в кюветах. Помилки. Всі їх роблять. Навіть суперпрофі . В 99% відсотків випадків такі помилки не знаходять розвитку, але інколи одне на одне накладається, і трапляється трагедія. Зараз багато літають. Це раз. Інше - по війні дозволено все: літати на 5 метрах над землею, класти крени вище граничних. Все, що пише чорний ящик - не має значення. Ніхто по дешифровці не буде карати. Завжди можна сказати «була необхідність». Це породжує безстрашність і систематичні порушення експлуатаційних та льотних обмежень, яких в звичайному житті суворо дотримуються. Тому такий результат.
Кацапы по телеку сказали что Сушкой 35й сбили оба Ми-8. Так они на провода ЛЭПа намотались в спешке и темноте или всё таки сбиты?
vitaliiangel написав:Я для них был мелкой рыбой на акорде за 40куе
Honda Accord не стоил 40 куе Не тот класс авто
Компания «Хонда Украина» и официальный дилерский Центр «ВиДи Дрим Моторз» предоставляют возможность всем поклонникам этой легендарной японской марки приобрести новый автомобиль Honda Civic по максимально выгодной цене. Уже за 180 250 грн.https://www.epravda.com.ua/rus/press/2009/08/3/202449/
Civic были по скидке за 180кило грн по курсу 5,25 цену в долларах посчитать сможешь? а аккорды еще дороже
Hotab написав:Ого наваяли за день. Муха звичайне бидло. Це було давно видно. Але на відміну від застреленого бика - сцикливе, перелякане, і боїться що його палицями заженуть в ТЦК, спіймавши в ШРТ.
Щодо загибелі пілотів. Не треба нічого придумувати, і шукати зраду. Бʼються всі, і висококласні, і новачки. Як і на дорозі фури лежать в кюветах. Помилки. Всі їх роблять. Навіть суперпрофі . В 99% відсотків випадків такі помилки не знаходять розвитку, але інколи одне на одне накладається, і трапляється трагедія. Зараз багато літають. Це раз. Інше - по війні дозволено все: літати на 5 метрах над землею, класти крени вище граничних. Все, що пише чорний ящик - не має значення. Ніхто по дешифровці не буде карати. Завжди можна сказати «була необхідність». Це породжує безстрашність і систематичні порушення експлуатаційних та льотних обмежень, яких в звичайному житті суворо дотримуються. Тому такий результат.
Кацапы по телеку сказали что Сушкой 35й сбили оба Ми-8. Так они на провода ЛЭПа намотались в спешке и темноте или всё таки сбиты?
Компания «Хонда Украина» и официальный дилерский Центр «ВиДи Дрим Моторз» предоставляют возможность всем поклонникам этой легендарной японской марки приобрести новый автомобиль Honda Civic по максимально выгодной цене. Уже за 180 250 грн.https://www.epravda.com.ua/rus/press/2009/08/3/202449/
Civic были по скидке за 180кило грн по курсу 5,25 цену в долларах посчитать сможешь? а аккорды еще дороже
Твоя ссылка про авто на август 2009 года
Курс тода был 7.699, а не 5.25. Ты мерзко, гнусно, низменно наврал. Видимо, даже гордишься своим враньём ...