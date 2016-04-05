барабашов написав:В личку могу рассказать много интересного...про тот райончик и нравы
того что я увидел за 2 года жизни в Днепре мне хватит надолго. К счастью бандюки на меня не наезжали. Я для них был мелкой рыбой на акорде за 40куе. Знаю кейс когда бандюки за % выбивали долги с крупного завода, буквально преследовали руководство. По пьяни один участник боевых дел рассказал. Почему вы не уезжаете? Неужели полиция таки наводит порядок?
Так нормально всё, да и куда уезжать, на родину фюрера не выпустят же(столетие путча отпразновать) Об интересном давайте в личке
Компания «Хонда Украина» и официальный дилерский Центр «ВиДи Дрим Моторз» предоставляют возможность всем поклонникам этой легендарной японской марки приобрести новый автомобиль Honda Civic по максимально выгодной цене. Уже за 180 250 грн.https://www.epravda.com.ua/rus/press/2009/08/3/202449/
Civic были по скидке за 180кило грн по курсу 5,25 цену в долларах посчитать сможешь? а аккорды еще дороже
Твоя ссылка про авто на август 2009 года
Курс тода был 7.699, а не 5.25. Ты мерзко, гнусно, низменно наврал. Видимо, даже гордишься своим враньём ...
Что рассказывают российские военные своим родным и близким. Газета The New York Times получила доступ к тысячам записей, сделанных вскоре после начала войны. Журналисты потратили почти два месяца, чтобы подтвердить их подлинность. Вот что они узнали.