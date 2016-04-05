По словам эксперта, законодательство не требует после 2015 года осуществлять предупредительный выстрел в воздух. При этом есть тактический порядок применения огнестрельного оружия. Перед выстрелом полицейский должен вслух предупредить о том, что будет стрелять, затем направить пистолет на человека, чтобы было точно понятно. И если реакции нет — выстрелить. При этом целиться нужно в руку или ногу, чтобы не задеть жизненно важные органы.



"В конкретной ситуации патрульный, вероятно, стрелял в человека со спины. Можно ли было целиться в другие части тела, а также правильно ли он действовал, чтобы предупредить угрозу, оценить на данном этапе сложно. Проблема в том, что не у всех полицейских хорошие навыки стрельбы. Мало кто из них отстреливает оружие в тире. Если напарницу избивают — времени на предупреждения нет. Поэтому нужна экспертиза", — добавляет Крапивин.