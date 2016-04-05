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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4971497249734974>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:28

beee ,

Отца моего одноклассника мент застрелил в голову прямо на водительском сиденье когда тот остановился.


Понятно откуда душевная травма.
Бывают и другие случаи застреливания быка. Когда он избивает полицейскую, например. Не всегда как отца одноклассника. .
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:30

По словам эксперта, законодательство не требует после 2015 года осуществлять предупредительный выстрел в воздух. При этом есть тактический порядок применения огнестрельного оружия. Перед выстрелом полицейский должен вслух предупредить о том, что будет стрелять, затем направить пистолет на человека, чтобы было точно понятно. И если реакции нет — выстрелить. При этом целиться нужно в руку или ногу, чтобы не задеть жизненно важные органы.

"В конкретной ситуации патрульный, вероятно, стрелял в человека со спины. Можно ли было целиться в другие части тела, а также правильно ли он действовал, чтобы предупредить угрозу, оценить на данном этапе сложно. Проблема в том, что не у всех полицейских хорошие навыки стрельбы. Мало кто из них отстреливает оружие в тире. Если напарницу избивают — времени на предупреждения нет. Поэтому нужна экспертиза", — добавляет Крапивин.


имхо за то что не предупредил дадут 2-3 года условно. Без работы он не останется.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 21:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:33

но я рад что полицейский 21л летний пацан не засцал перед угрозами, достойно выполнил свой моральный и профессиональный долг перед обществом. В моих глазах авторитет полиции стал выше.

эти два чувства не амбивалентные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:35

  pesikot написав:
  vitaliiangel написав:Я для них был мелкой рыбой на акорде за 40куе

Honda Accord не стоил 40 куе
Не тот класс авто

192500 стоил новый у дилера в 2008м
С 2,4 и на фуле
Следующее поколение с 3,5 и 60000 могло стоить
Акура Легенд соплатформенная до 90 доходила
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:43

Не думаю что в 94м,когда менты были зашуганные и некормленные, кто то мог потратить дефицитный и подотчётный патрон от Макара на человека, не показавшего по требованию офицера права.
ПыСы - тогда "откупился" это квартира не в Вольногорске, а на Дзержинского или Гоголя стоило
1000 зарплат где то
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:50

  yanyura написав:
  flyman написав:чому патруль довів до нападу?



Интересно, почему осуждаются действия полицейских, что они (после двух предложений женщине выйти из автомобиля) начали вытаскивать ЖЕНЩИНУ из авто, и совершенно не осуждаются действия мужчины (???), ударившего ЖЕНЩИНУ в лицо?

Достатньо лише подивитись на ніки бидлоадвокатів :) на манєжє всьо тє жє... Більшість з бан листу
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:50

  beee написав:Верной дорогой идём
давайте на секунду абстрагируемся от конкретно этой ситуации.

Как было раньше, продажные менты, любое нарушение даёшь 50-100уе в права и все счастливы.

Потом появилась политическая воля сломать систему, в патрульную набрали здоровых морально и физически, вежливых молодых ребят.

Но система так просто не ломается. Многим удобнее дать сотку на лапу и ехать дальше. В какой-то момент одна система и другая пересекутся.

Так получилось что они пересеклись в Днепре в лице Джумбери Силогавы и Евгения Звонкова. Но это же могло случиться где угодно и с другими людьми.

Важно другое, то что произошло - закономерность. Почему я объяснил выше - система не ломается легко и просто. В данной ситуации её сломали физически убив человека.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 21:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  beee написав:Перемога.
Отца моего одноклассника мент застрелил в голову прямо на водительском сиденье когда тот остановился

не надо обобщать все смерти, у каждой своя причина и обстоятельства.
мне неприятно что убили человека, дети остались без отца и т.д.

но я рад что полицейский 21л летний пацан не засцал перед угрозами, достойно выполнил свой моральный и профессиональный долг перед обществом. В моих глазах авторитет полиции стал выше.

эти два чувства не амбивалентные.
Радуйтесь, пока с него браслет не сняли. Интересно почему, герой под домашним арестом.
Ликованию может прийти конец в виде трёх пуль в спину. А там "спочатку підкорися потім оскаржуй"
Параллельно ответьте каждый себе на вопрос. Хоть кому то реально помогла полиция. Как там, служу и защищаю.
Тему закрыл. Больше не надоедаю. Не хочу портить праздник.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:56

  beee написав:Ликованию может прийти конец в виде трёх пуль в спину. А там "спочатку підкорися потім оскаржуй"
вы не хотите понять. я не радуюсь смерти этого человека. От нее мне не холодно и не жарко. Я радуюсь что 21л. полицейский не засцал выстрелить. Заканчиваем этот спор из пустого в порожнее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 31 сер, 2023 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliiangel написав:
  beee написав:Верной дорогой идём
давайте на секунду абстрагируемся от конкретно этой ситуации.

Как было раньше, продажные менты, любое нарушение даёшь 50-100уе в права и все счастливы.

Потом появилась политическая воля сломать систему, в патрульную набрали здоровых морально и физически, вежливых молодых ребят.

Но система так просто не ломается. Многим удобнее дать сотку на лапу и ехать дальше. В какой-то момент одна система и другая пересекутся.

Так получилось что они пересеклись в Днепре в лице Джумбери Силогавы и Евгения Звонкова. Но это же могло случиться где угодно и с другими людьми.

Важно другое, то что произошло - закономерность. Почему я объяснил выше - система не ломается легко и просто. В данной ситуации её сломали физически убив человека.
Я зрозумів! Права стали пластикові, в них не вкладеш 100 баксів, от все й поламалосі!
Faceless
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