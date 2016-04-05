|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:28
beee
,
Отца моего одноклассника мент застрелил в голову прямо на водительском сиденье когда тот остановился.
Понятно откуда душевная травма.
Бывают и другие случаи застреливания быка. Когда он избивает полицейскую, например. Не всегда как отца одноклассника. .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9749
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 602 раз.
- Подякували: 2053 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:30
По словам эксперта, законодательство не требует после 2015 года осуществлять предупредительный выстрел в воздух. При этом есть тактический порядок применения огнестрельного оружия. Перед выстрелом полицейский должен вслух предупредить о том, что будет стрелять, затем направить пистолет на человека, чтобы было точно понятно. И если реакции нет — выстрелить. При этом целиться нужно в руку или ногу, чтобы не задеть жизненно важные органы.
"В конкретной ситуации патрульный, вероятно, стрелял в человека со спины. Можно ли было целиться в другие части тела, а также правильно ли он действовал, чтобы предупредить угрозу, оценить на данном этапе сложно. Проблема в том, что не у всех полицейских хорошие навыки стрельбы. Мало кто из них отстреливает оружие в тире. Если напарницу избивают — времени на предупреждения нет. Поэтому нужна экспертиза", — добавляет Крапивин.
имхо за то что не предупредил дадут 2-3 года условно. Без работы он не останется.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 31 сер, 2023 21:41, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18914
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2186 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:33
я рад что полицейский 21л летний пацан не засцал перед угрозами, не попросил мзду, достойно выполнил свой моральный и профессиональный долг перед обществом. В моих глазах авторитет полиции стал выше.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 31 сер, 2023 22:18, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18914
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2186 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:35
pesikot написав: vitaliiangel написав:
Я для них был мелкой рыбой на акорде за 40куе
Honda Accord не стоил 40 куе
Не тот класс авто
192500 стоил новый у дилера в 2008м
С 2,4 и на фуле
Следующее поколение с 3,5 и 60000 могло стоить
Акура Легенд соплатформенная до 90 доходила
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3423
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:43
Не думаю что в 94м,когда менты были зашуганные и некормленные, кто то мог потратить дефицитный и подотчётный патрон от Макара на человека, не показавшего по требованию офицера права.
ПыСы - тогда "откупился" это квартира не в Вольногорске, а на Дзержинского или Гоголя стоило
1000 зарплат где то
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3423
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 257 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:50
yanyura написав: flyman написав:
чому патруль довів до нападу?
Интересно, почему осуждаются действия полицейских, что они (после двух предложений женщине выйти из автомобиля) начали вытаскивать ЖЕНЩИНУ
из авто, и совершенно не осуждаются действия мужчины (???
), ударившего ЖЕНЩИНУ
в лицо?
Достатньо лише подивитись на ніки бидлоадвокатів
на манєжє всьо тє жє... Більшість з бан листу
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1643
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:50
beee написав:
Верной дорогой идём
давайте на секунду абстрагируемся от конкретно этой ситуации.
Как было раньше, продажные менты, любое нарушение даёшь 50-100уе в права и все счастливы.
Потом появилась политическая воля сломать систему, в патрульную набрали здоровых морально и физически, вежливых молодых ребят.
Но система так просто не ломается. Многим удобнее дать сотку на лапу и ехать дальше. В какой-то момент одна система и другая пересекутся.
Так получилось что они пересеклись в Днепре в лице Джумбери Силогавы и Евгения Звонкова. Но это же могло случиться где угодно и с другими людьми.
Важно другое, то что произошло - закономерность. Почему я объяснил выше - система не ломается легко и просто. В данной ситуации её сломали физически убив человека.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 31 сер, 2023 21:54, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18914
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2186 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:53
vitaliiangel написав: beee написав:
Перемога.
Отца моего одноклассника мент застрелил в голову прямо на водительском сиденье когда тот остановился
не надо обобщать все смерти, у каждой своя причина и обстоятельства.
мне неприятно что убили человека, дети остались без отца и т.д.
но я рад что полицейский 21л летний пацан не засцал перед угрозами, достойно выполнил свой моральный и профессиональный долг перед обществом. В моих глазах авторитет полиции стал выше.
эти два чувства не амбивалентные.
Радуйтесь, пока с него браслет не сняли. Интересно почему, герой под домашним арестом.
Ликованию может прийти конец в виде трёх пуль в спину. А там "спочатку підкорися потім оскаржуй"
Параллельно ответьте каждый себе на вопрос. Хоть кому то реально помогла полиция. Как там, служу и защищаю.
Тему закрыл. Больше не надоедаю. Не хочу портить праздник.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:56
beee написав:
Ликованию может прийти конец в виде трёх пуль в спину. А там "спочатку підкорися потім оскаржуй"
вы не хотите понять. я не радуюсь смерти этого человека. От нее мне не холодно и не жарко. Я радуюсь что 21л. полицейский не засцал выстрелить. Заканчиваем этот спор из пустого в порожнее.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Чет 31 сер, 2023 21:56, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18914
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2186 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 21:56
vitaliiangel написав: beee написав:
Верной дорогой идём
давайте на секунду абстрагируемся от конкретно этой ситуации.
Как было раньше, продажные менты, любое нарушение даёшь 50-100уе в права и все счастливы.
Потом появилась политическая воля сломать систему, в патрульную набрали здоровых морально и физически, вежливых молодых ребят.
Но система так просто не ломается. Многим удобнее дать сотку на лапу и ехать дальше. В какой-то момент одна система и другая пересекутся.
Так получилось что они пересеклись в Днепре в лице Джумбери Силогавы и Евгения Звонкова. Но это же могло случиться где угодно и с другими людьми.
Важно другое, то что произошло - закономерность. Почему я объяснил выше - система не ломается легко и просто. В данной ситуации её сломали физически убив человека.
Я зрозумів! Права стали пластикові, в них не вкладеш 100 баксів, от все й поламалосі!
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33687
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1397 раз.
- Подякували: 7819 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|119249
|
|
|6076
|496016
|
|
|1
|6057
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|