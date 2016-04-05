Додано: Чет 31 сер, 2023 22:08

beee написав: vitaliiangel написав: домашний арест до 30.10

героя зовут Євген Звонков

надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом. Перемога.

Отца моего одноклассника мент застрелил в голову прямо на водительском сиденье когда тот остановился. Откупился

Санёк с 10 лет растёт полусиротой

Верной дорогой идём Перемога.Отца моего одноклассника мент застрелил в голову прямо на водительском сиденье когда тот остановился. ОткупилсяСанёк с 10 лет растёт полусиротойВерной дорогой идём

«Сьогодні могли б завершитися судові дебати у справі за обвинуваченням поліцейських Кагарлицького ВП у вчиненні зґвалтування, катування та насильницькому исчезненні 5 потерпілих, сьогодні суд міг би вийти до нарадчої кімнати для прийняття рішення, але цього не відбулося. Судове засідання відкладено, оскільки один із обвинувачених як би мобілізований до лав ЗСУ та направлень до «якоїсь» з військових частин, а куди саме невідомо…

Ще один із 5 обвинувачених теж «мобілізувався» якраз перед початком судових дебатів. Сьогодні суд повинен був ухвалити рішення про зупинення провадження щодо нього знову ж таки у зв'язку із мобілізацією.»

Одне можна підтвердити однозначно – людське життя в цій країні не варте абсолютно нічого. Скільки ненависті на хайпі та просто тупому бездумному негілізмі та запереченні сенсу життя не було написано тут ще ніколи. Навіть війна не змогла переплюнути пожадливе ставлення до подібних. Найабсурдніше, що більшість настільки бездумна у своїй ненависті і водночас у своїй винятковості, що вважає, подібне ніколи і за жодних обставин не станеться з ним. Що подібне може статися тільки з бидлом та іншим збродом на їхню велику думку. В образах виняткових прозирає звичайне раболіпство і промивання мізків, що є вища каста, бидло, і він єдиний у своєму роді мислитель, якого ніколи подібне не торкнеться, тому що він так вирішив. Повна нісенітниця і повна приреченість чекає подібне мислення особистої переваги, все це торкнеться кожного саме коли він буде самостійно віч-на-віч з подібною хайп системою, ось тоді і зрозуміє свою приреченість. Хто не стикався з системою не може судити з тим поверхневим всезнаючим удаванням. Заради справедливості варто зауважити, в чому полягає завдання поліції у статті 2 Закону про Національну поліцію. І продовжуючи тему, можна похайпувати на не менш гучній справі, з не менш гарним результатоммабуть з вуст комплексно-виключних, тут варто прокоментувати так: що така складна робота дозволяє трохи розслабитися і зняти напругу, щоби виняткові співгромадяни відчували свій захист, адже з ними цього ніколи не може статися апріорі.