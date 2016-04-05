vitaliiangel написав:домашний арест до 30.10 героя зовут Євген Звонков надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом.
Немножко удивлен домашним арестом для хлопца, который выполнил свой долг, защитил девушку-напарницу. Он явно не собирается никуда бежать. С удовольствием взяли бы этого парня в нашу бригаду, не продаст в сложную минуту, прикроет. Тут главное ещё проследить, чтобы истеричную любовницу, напавшую на полицейскую посадили надолго в надзидании другому быдлу, возомнившему себя хозяином жизни.
beee написав:Перемога. Отца моего одноклассника мент застрелил в голову прямо на водительском сиденье когда тот остановился
не надо обобщать все смерти, у каждой своя причина и обстоятельства. мне неприятно что убили человека, дети остались без отца и т.д.
но я рад что полицейский 21л летний пацан не засцал перед угрозами, достойно выполнил свой моральный и профессиональный долг перед обществом. В моих глазах авторитет полиции стал выше.
эти два чувства не амбивалентные.
Радуйтесь, пока с него браслет не сняли. Интересно почему, герой под домашним арестом. Ликованию может прийти конец в виде трёх пуль в спину. А там "спочатку підкорися потім оскаржуй" Параллельно ответьте каждый себе на вопрос. Хоть кому то реально помогла полиция. Как там, служу и защищаю. Тему закрыл. Больше не надоедаю. Не хочу портить праздник.
Відповім. Єдиний випадок, коли викликали поліцію, вони нічим не зарадили, тільки задовбалися квартиру відмивати від порошку для відбитків пальців. Але щодо цього випадку - я на боці поліцейських. Вони вели спочатку себе коректно, їм хамили. Викликали підмогу, порушники спробувати втекти. Вони зробили спробу затримати, у відповідь агресія і напад на поліцейських. Я вважаю використання зброї цілком виправданим в цьому разі, і сподіваюся, що копа виправдають. Співчуваю вашому однокласнику, але ця ситуація геть про інше
andrijk777 написав:Цікаво також що роблять американські поліцейські у випадку відвертого хамства?
Первое, что делают американские полицейские при малейшем намеке на эскалацию - собираются в стаю. Увы, но такие стаи нам не по карману. Вот канал с большим количеством видео реальной работы полиции. От кино это отличается очень сильно - не все рембы и не все получается с первого раза. И да, каждое применение оружия очень серьезно расследуется.
в нас не США, хоча б у питанні вогнапальної зброї населенння
vitaliiangel написав:домашний арест до 30.10 героя зовут Євген Звонков надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом.
Перемога. Отца моего одноклассника мент застрелил в голову прямо на водительском сиденье когда тот остановился. Откупился Санёк с 10 лет растёт полусиротой Верной дорогой идём
Одне можна підтвердити однозначно – людське життя в цій країні не варте абсолютно нічого. Скільки ненависті на хайпі та просто тупому бездумному негілізмі та запереченні сенсу життя не було написано тут ще ніколи. Навіть війна не змогла переплюнути пожадливе ставлення до подібних. Найабсурдніше, що більшість настільки бездумна у своїй ненависті і водночас у своїй винятковості, що вважає, подібне ніколи і за жодних обставин не станеться з ним. Що подібне може статися тільки з бидлом та іншим збродом на їхню велику думку. В образах виняткових прозирає звичайне раболіпство і промивання мізків, що є вища каста, бидло, і він єдиний у своєму роді мислитель, якого ніколи подібне не торкнеться, тому що він так вирішив. Повна нісенітниця і повна приреченість чекає подібне мислення особистої переваги, все це торкнеться кожного саме коли він буде самостійно віч-на-віч з подібною хайп системою, ось тоді і зрозуміє свою приреченість. Хто не стикався з системою не може судити з тим поверхневим всезнаючим удаванням. Заради справедливості варто зауважити, в чому полягає завдання поліції у статті 2 Закону про Національну поліцію. І продовжуючи тему, можна похайпувати на не менш гучній справі https://korrespondent.net/ukraine/4592300-yznasylovanye-zhenschyny-v-polytsyy-kaharlyka-obiavlen-pryhovor-po-hromkomu-delu, з не менш гарним результатом
«Сьогодні могли б завершитися судові дебати у справі за обвинуваченням поліцейських Кагарлицького ВП у вчиненні зґвалтування, катування та насильницькому исчезненні 5 потерпілих, сьогодні суд міг би вийти до нарадчої кімнати для прийняття рішення, але цього не відбулося. Судове засідання відкладено, оскільки один із обвинувачених як би мобілізований до лав ЗСУ та направлень до «якоїсь» з військових частин, а куди саме невідомо… Ще один із 5 обвинувачених теж «мобілізувався» якраз перед початком судових дебатів. Сьогодні суд повинен був ухвалити рішення про зупинення провадження щодо нього знову ж таки у зв'язку із мобілізацією.»
копейка написав:Найабсурдніше, що більшість настільки бездумна у своїй ненависті і водночас у своїй винятковості, що вважає, подібне ніколи і за жодних обставин не станеться з ним. Що подібне може статися тільки з бидлом та іншим збродом на їхню велику думку.
Тобто їзда за кермом після пляшки горілки, із дітьми в салоні, відмова виконувати накази поліції, мат, похабщина та агресивний напад на поліцейських із розбиттям голів може статися с кожним. Ну а чо, дєло то житєйскає, да?
копейка написав:Найабсурдніше, що більшість вважає, подібне ніколи і за жодних обставин не станеться з ним. Що подібне може статися тільки з бидлом та іншим збродом на їхню велику думку.
1. Мне в голову не придет сесть за руль после бутылки водки, а тем более везти детей в этом автомобиле. 2. Мне в голову не придет убегать от полиции, а тем более сопротивлятся и нападать на копов, даже если я уверен, что я был прав и ничего не нарушал. Итак, со мной такое точне не произойдет, я уверен на 100%. Просто исключена такая ситуация в моей жизни.
копейка написав:Найабсурдніше, що більшість настільки бездумна у своїй ненависті і водночас у своїй винятковості, що вважає, подібне ніколи і за жодних обставин не станеться з ним. Що подібне може статися тільки з бидлом та іншим збродом на їхню велику думку.
Тобто їзда за кермом після пляшки горілки, із дітьми в салоні, відмова виконувати накази поліції, мат, похабщина та агресивний напад на поліцейських із розбиттям голів може статися с кожним. Ну а чо, дєло то житєйскає, да?
Теж не зрозуміла ті ізмишлізми. Не треба засуджувати кожне бидло, тому що на місці бидла може опинитися кожний? Причісали всіх під одну гребінку. Якщо таке не засуджувати, то як наводити/підтримувати лад? Саме через байдужість інших існують злочини. Погляньте на кацапію - там всім на людей пох, тому вони так живуть, у них такі речі - це звичайність.
Востаннє редагувалось fler в Чет 31 сер, 2023 22:37, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Погляньте на кацапію - там всім на людей пох, тому вони так живуть, у них такі речі - це звичайність.
Мигранты избили 14-летнего перспективного вратаря ФК "Родина" в подмосковном Одинцове. За то, что он обознался и поздоровался.
Марк возвращался после игры домой вместе со своим другом. Возле Баковского пруда увидел компанию, которая, по словам парня, что-то шумно обсуждала. Подумал, это знакомые, и помахал рукой. В моменте понял, что обознался, и попросил прощения. А потом получил бесплатный урок дружбы народов.
Со слов мамы Марка, у мальчика было несколько рассечений. Из-за этого лицо и одежду почти полностью залило кровью. Ждать не стали и сразу поехали в больницу накладывать швы и снимать побои. Позже отправились в полицию писать заявление.
я когда выхожу из своего жк здороваюсь со всеми кого вижу, даже если это случайные люди например сантехник или к соседям гости пришли. Разные традиции.