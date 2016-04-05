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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 31 сер, 2023 22:53
Хлопцы, сегодня из системы МВД погибли несколько десятков честных, порядочных людей, под Урожайным, у Роботино, на бахмутском направлении.
Просто поймите, любое оправдание бухого джамшуда и его любовницы, это плевок в память погибших защитников Украины, в том числе полицейских погибших сегодня. Думаю, обсуждать и бесконечно повторять эту тему будет неправильно.
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freeze
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Додано: Чет 31 сер, 2023 23:09
freeze написав:
vitaliiangel написав:домашний арест до 30.10
героя зовут Євген Звонков
надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом.
Немножко удивлен домашним арестом для хлопца, который выполнил свой долг, защитил девушку-напарницу. Он явно не собирается никуда бежать.
С удовольствием взяли бы этого парня в нашу бригаду, не продаст в сложную минуту, прикроет.
Тут главное ещё проследить, чтобы истеричную любовницу, напавшую на полицейскую посадили надолго в надзидании другому быдлу, возомнившему себя хозяином жизни.
він не справився з ситуацією. І перевищив необхідну міру захисту. Поставте себе на його місце. Якщо б ви так захищали когось 4 вистрілами в спину, вас би посадили. ) поняти його можно він не робот і без досвіду. Но ... закон є закон.
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Banderlog
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Додано: Чет 31 сер, 2023 23:27
копейка написав:sergey_sryvkin - Життя – це єдине, що у нас є.
Бачу, розмова не має сенсу.
можливо сенс в розиові побачите коли такий джигіт (чи його "дітвора", коли виросте) після пузиря на груди зустрінеться особисто вам чи вашій сімї - чи то на дорозі на швидкості км так зі 100 десь в місті, чи вїде на тротуарі чи зупинці коли ви там будете. чи навіть коли буде пішки, в будь якій буденній ситуації, вирішить вам підрихтувати обличчя, включно навіть до випадку, коли його патанатом вже виправляти буде, бо він "пацан", а ви "ніхто". але чи буде він вам тоді потрібний, той сенс?...
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wild.tomcat
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