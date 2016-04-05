Додано: Чет 31 сер, 2023 23:42

Banderlog написав: freeze написав: vitaliiangel написав: домашний арест до 30.10

героя зовут Євген Звонков

надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом.



Немножко удивлен домашним арестом для хлопца, который выполнил свой долг, защитил девушку-напарницу. Он явно не собирается никуда бежать.

С удовольствием взяли бы этого парня в нашу бригаду, не продаст в сложную минуту, прикроет.

Тут главное ещё проследить, чтобы истеричную любовницу, напавшую на полицейскую посадили надолго в надзидании другому быдлу, возомнившему себя хозяином жизни. Немножко удивлен домашним арестом для хлопца, который выполнил свой долг, защитил девушку-напарницу. Он явно не собирается никуда бежать.С удовольствием взяли бы этого парня в нашу бригаду, не продаст в сложную минуту, прикроет.Тут главное ещё проследить, чтобы истеричную любовницу, напавшую на полицейскую посадили надолго в надзидании другому быдлу, возомнившему себя хозяином жизни. він не справився з ситуацією. І перевищив необхідну міру захисту. Поставте себе на його місце. Якщо б ви так захищали когось 4 вистрілами в спину, вас би посадили. ) поняти його можно він не робот і без досвіду. Но ... закон є закон. він не справився з ситуацією. І перевищив необхідну міру захисту. Поставте себе на його місце. Якщо б ви так захищали когось 4 вистрілами в спину, вас би посадили. ) поняти його можно він не робот і без досвіду. Но ... закон є закон.

як він міг "справитися" з ситуацією, коли бик навпроти в принципі налаштований на конфлікт і ніяк інакше? він патруальний в реальному житті на вулиці, а не психолог в затишному кабінеті, але і ті розвели б в такому випадку руками. і на додачу, ситуація ускладнювалася тим, що бик був в непоганій фізичній формі, незважаючи на стан спянніня, і можливо і якусь спецпідготовку може колись десьпроходив, і тому в поліцейського з напарницею не було проти нього ніяких шансів. чи ви в принципі не допускаєте, що інша сторона може мати хорошу фізуху і спецпідготовку? як їх затримати інакше, як застосувавши зброю?бик заслужено довийо...ся, іншим (і в т.ч. його нащадкам) наука буде, що поводити себе слід розважніше, спокійніше та тихіше, інакше можна стати головним пасажиром катафалку. і не обовязково причиною тому буде зупинка поліцейським, так можна до будь кого довийо...ся. і як то кажуть, так йому і треба...