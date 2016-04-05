Хлопцы, сегодня из системы МВД погибли несколько десятков честных, порядочных людей, под Урожайным, у Роботино, на бахмутском направлении. Просто поймите, любое оправдание бухого джамшуда и его любовницы, это плевок в память погибших защитников Украины, в том числе полицейских погибших сегодня. Думаю, обсуждать и бесконечно повторять эту тему будет неправильно.
vitaliiangel написав:домашний арест до 30.10 героя зовут Євген Звонков надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом.
Немножко удивлен домашним арестом для хлопца, который выполнил свой долг, защитил девушку-напарницу. Он явно не собирается никуда бежать. С удовольствием взяли бы этого парня в нашу бригаду, не продаст в сложную минуту, прикроет. Тут главное ещё проследить, чтобы истеричную любовницу, напавшую на полицейскую посадили надолго в надзидании другому быдлу, возомнившему себя хозяином жизни.
він не справився з ситуацією. І перевищив необхідну міру захисту. Поставте себе на його місце. Якщо б ви так захищали когось 4 вистрілами в спину, вас би посадили. ) поняти його можно він не робот і без досвіду. Но ... закон є закон.
копейка написав:sergey_sryvkin - Життя – це єдине, що у нас є. Бачу, розмова не має сенсу.
можливо сенс в розиові побачите коли такий джигіт (чи його "дітвора", коли виросте) після пузиря на груди зустрінеться особисто вам чи вашій сімї - чи то на дорозі на швидкості км так зі 100 десь в місті, чи вїде на тротуарі чи зупинці коли ви там будете. чи навіть коли буде пішки, в будь якій буденній ситуації, вирішить вам підрихтувати обличчя, включно навіть до випадку, коли його патанатом вже виправляти буде, бо він "пацан", а ви "ніхто". але чи буде він вам тоді потрібний, той сенс?...
vitaliiangel написав:домашний арест до 30.10 героя зовут Євген Звонков надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом.
Немножко удивлен домашним арестом для хлопца, который выполнил свой долг, защитил девушку-напарницу. Он явно не собирается никуда бежать. С удовольствием взяли бы этого парня в нашу бригаду, не продаст в сложную минуту, прикроет. Тут главное ещё проследить, чтобы истеричную любовницу, напавшую на полицейскую посадили надолго в надзидании другому быдлу, возомнившему себя хозяином жизни.
він не справився з ситуацією. І перевищив необхідну міру захисту. Поставте себе на його місце. Якщо б ви так захищали когось 4 вистрілами в спину, вас би посадили. ) поняти його можно він не робот і без досвіду. Но ... закон є закон.
як він міг "справитися" з ситуацією, коли бик навпроти в принципі налаштований на конфлікт і ніяк інакше? він патруальний в реальному житті на вулиці, а не психолог в затишному кабінеті, але і ті розвели б в такому випадку руками. і на додачу, ситуація ускладнювалася тим, що бик був в непоганій фізичній формі, незважаючи на стан спянніня, і можливо і якусь спецпідготовку може колись десь проходив, і тому в поліцейського з напарницею не було проти нього ніяких шансів. чи ви в принципі не допускаєте, що інша сторона може мати хорошу фізуху і спецпідготовку? як їх затримати інакше, як застосувавши зброю? бик заслужено довийо...ся, іншим (і в т.ч. його нащадкам) наука буде, що поводити себе слід розважніше, спокійніше та тихіше, інакше можна стати головним пасажиром катафалку. і не обовязково причиною тому буде зупинка поліцейським, так можна до будь кого довийо...ся. і як то кажуть, так йому і треба...
копейка написав:sergey_sryvkin - Життя – це єдине, що у нас є. Бачу, розмова не має сенсу.
можливо сенс в розиові побачите коли такий джигіт (чи його "дітвора", коли виросте) після пузиря на груди зустрінеться особисто вам чи вашій сімї - чи то на дорозі на швидкості км так зі 100 десь в місті, чи вїде на тротуарі чи зупинці коли ви там будете. чи навіть коли буде пішки, в будь якій буденній ситуації, вирішить вам підрихтувати обличчя, включно навіть до випадку, коли його патанатом вже виправляти буде, бо він "пацан", а ви "ніхто". але чи буде він вам тоді потрібний, той сенс?...
Мені що на противагу, для розуміння суті, запропонувати побачити сенс у тому, що в якійсь із подібних ситуацій Вас також можуть застрелити, просто на вулиці? Наскільки це виходило із ситуації Вас потім хвилюватиме? Крапка.
Востаннє редагувалось копейка в Чет 31 сер, 2023 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Стаття 6
1. Право життя є невід'ємне право кожної людини. Це право охороняється законом. Ніхто може бути довільно позбавлений життя.
Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод. Стаття 2
1. Право кожної людини на життя охороняється законом. Ніхто не може бути навмисно позбавлений життя, за винятком випадків, коли виконується вирок суду після визнання осіб винними у скоєнні злочину, за який закон передбачає таке покарання.
згадаєте це все, коли подібний (цей, на щастя, вже ні) "чувак" буде ламати ніс вашій дружині чи дочці. обовязково процитуйте тоді йому ці статті...
копейка написав:sergey_sryvkin - Життя – це єдине, що у нас є. Бачу, розмова не має сенсу.
можливо сенс в розиові побачите коли такий джигіт (чи його "дітвора", коли виросте) після пузиря на груди зустрінеться особисто вам чи вашій сімї - чи то на дорозі на швидкості км так зі 100 десь в місті, чи вїде на тротуарі чи зупинці коли ви там будете. чи навіть коли буде пішки, в будь якій буденній ситуації, вирішить вам підрихтувати обличчя, включно навіть до випадку, коли його патанатом вже виправляти буде, бо він "пацан", а ви "ніхто". але чи буде він вам тоді потрібний, той сенс?...
Мені що на противагу, для розуміння суті, запропонувати побачити сенс у тому, що в якійсь із подібних ситуацій Вас також можуть застрелити, просто на вулиці? Наскільки це виходило із ситуації Вас потім хвилюватиме? Крапка.
в мене все ж значно менше шансів попасти в таку ситуацію з поліцією, чим у вас з подібним биком. коли мене зупиняє поліція, я не тікаю і так себе не поводжу. а як поводитимете себе ви, бику буде фіолетево. розумієте різницю? так що таки крапка.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в П'ят 01 вер, 2023 00:05, всього редагувалось 1 раз.