vitaliiangel написав:домашний арест до 30.10 героя зовут Євген Звонков надеюсь этот случай сломит верховенство хамства над Законом.
Немножко удивлен домашним арестом для хлопца, который выполнил свой долг, защитил девушку-напарницу. Он явно не собирается никуда бежать. С удовольствием взяли бы этого парня в нашу бригаду, не продаст в сложную минуту, прикроет. Тут главное ещё проследить, чтобы истеричную любовницу, напавшую на полицейскую посадили надолго в надзидании другому быдлу, возомнившему себя хозяином жизни.
він не справився з ситуацією. І перевищив необхідну міру захисту. Поставте себе на його місце. Якщо б ви так захищали когось 4 вистрілами в спину, вас би посадили. ) поняти його можно він не робот і без досвіду. Но ... закон є закон.
Хватит уже бред выдумывать. Жмурик не лег на землю, заведя руки за спину, а ему бедолаге всадили 4 пули. Жмурик действуя с особой неповагой к суспильству совершал насильственные действия в отношении работников правопорядка за что был нейтрализован, как лицо совершающее тяжелое преступление по класификации КК.
vitaliiangel написав:я когда выхожу из своего жк здороваюсь со всеми кого вижу, даже если это случайные люди например сантехник или к соседям гости пришли. Разные традиции.
На рассии нерусские увеличиваются в геометрической прогрессии. Я уже приводил стат данные. Через 30 лет русских которых в 1989 было 120 млн, а сейчас 100 млн (по их же последней переписи), станет 70 млн, а нерусских 75-80. Вот будет веселуха и резня. В тик ток будут ролики пилить, как русачков вырезают, захватывая их квартиры, женщин и детей.
Суддя Шевченківського суду Володимир Бугіль залишив під вартою розвідника Червінського. Чим «знаменитий» цей суддя?
Відомий тим, що відмовився заарештувати та випустив під заставу спортсмена із Білої Церкви Вадима Тітушко, який 18 травня 2014 року скоїв напад на журналістів Ольгу Сніцарчук та Влада Соделя.
У грудні 2011 року вів кримінальну справу щодо активістів Податкового Майдану, яких обвинувачували у пошкодженні бруківки на Майдані Незалежності восени 2010 року. Справу було закрито вже після втечі Януковича
У грудні 2013-го Бугіль на два місяці арештував учасника Революції Гідності через те, що той, за версією міліції, міг незаконно заволодіти транспортним засобом. Також Бугіль дозволив провести обшуки в помешканнях активістів Євромайдану.
Мав бути люстрованим, але Вища рада правосуддя у 2015 році вирішила залишити його на посаді.
Прокурор Кобець, який вимагав залишити Червінського під вартою, поки не має такого послужного списку. Але є цікава деталь: родина Кобця мешкає і займається бізнесом на окупованій частині Херсонщини.
Такий от судовий набір від влади Зеленського проти розвідника, який мав сміливість звинуватити Єрмака у зриві спецоперації проти вагнерівців у 2020 році.
Валерій Прозапас: До речі, полковнику Червінському не призначають заставу, бо її одразу внесе Порошенко, як за генералів Марченка і Павловського.
А кажуть влада не робить висновків; як бачите робить, перестрахувалась від виходу Червінського, який одразу почне вагнерівців полювати і кротів викривати, кому це треба.
Це Паші-Мерседесу можна заставу, плати і гуляй з богом, і всі довольні - і поп-агент на волі, і з МП "боремось".
Востаннє редагувалось V2 в П'ят 01 вер, 2023 00:20, всього редагувалось 2 разів.
wild.tomcat написав:він патруальний в реальному житті на вулиці, а не психолог в затишному кабінеті, але і ті розвели б в такому випадку руками.
Психолог не работает без согласия или против воли клиента. Никогда. А полиции приходится.
якщо вам це так принципово - то таки працює. в певних випадках (можливо і наш би проканав) можна "прилипнути" на примусове відвідування психолога (для корекції поведінки, наприклад) назалежно від бажання "клієнта".
я давно говорил что у Байдена с Зеленским личная неприязнь. хоть в открытый доступ такая инфа не попадала это было видно по косвенным признакам. Уже не помню в деталях каким. Последнее что приходит на ум вот эта новость
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан приветствовал эту идею, заявив, что США пытаются убедить Си поговорить с Зеленским. Президент Украины тоже хотел поговорить с Си - одним из немногих крупных мировых игроков, с которым у него не было возможности говорить с начала войны.
У Зеленского есть все основания доверять своей силе убеждения. К настоящему времени США также уже узнали, что Зеленский может быть очень убедительным защитником интересов своей страны.
Хотя эта встреча еще не подтверждена, она позволила бы Си повысить свой статус глобального государственного деятеля и миротворца. И Зеленский, и администрация Джо Байдена надеются, что такой разговор даст Си другую точку зрения. Что особенно важно, они надеются, что это поможет предотвратить решение Китая поставлять оружие России.
подвох ее в том, что в международной политике не любят громких провалов и анонсируют что либо только когда уже есть железобетонная уверенность соответствия ожиданиям реальности. А тут Зеленского в спину толкают на заведомо проигрышные переговоры. Украина на момент не в том статусе, чтобы разговаривать с Китаем "на равных". Потенциально эта встреча принесла бы внешнеполитическое поражение Зеленского. Потому что с вероятностью 99,9% закончилась бы ничем. И к счастью она не состоялась.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 00:51, всього редагувалось 2 разів.
должен крикнуть что он будет вынужден применить оружие и дождаться, пока нападающий увидит пистолет в его руках (т.е. показать нападающему на ЖЕНЩИНУ "намір використання заходу примусу") ??? А если бьющий ЖЕНЩИНУ не поворачивается и не видит пистолет, но продолжает наносить удары, то сколько времени должен ждать полицейский перед выстрелом, пока нападающий увидит направленный на него пистолет?
Кстати, выстрелов было не 4, а 3. Откуда у вас появился 4-й?
P.S. Для форумчан о домашнем аресте Звонкова. Никто не рассматривает вариант, что таким образом Евгений Звонков будет огражден от попыток отомстить ему со стороны дружков убитого?