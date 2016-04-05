Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:19

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан приветствовал эту идею, заявив, что США пытаются убедить Си поговорить с Зеленским. Президент Украины тоже хотел поговорить с Си - одним из немногих крупных мировых игроков, с которым у него не было возможности говорить с начала войны.



У Зеленского есть все основания доверять своей силе убеждения. К настоящему времени США также уже узнали, что Зеленский может быть очень убедительным защитником интересов своей страны.



Хотя эта встреча еще не подтверждена, она позволила бы Си повысить свой статус глобального государственного деятеля и миротворца. И Зеленский, и администрация Джо Байдена надеются, что такой разговор даст Си другую точку зрения. Что особенно важно, они надеются, что это поможет предотвратить решение Китая поставлять оружие России.

я давно говорил что у Байдена с Зеленским личная неприязнь.хоть в открытый доступ такая инфа не попадала это было видно по косвенным признакам. Уже не помню в деталях каким. Последнее что приходит на ум вот эта новостьподвох ее в том, что в международной политике не любят громких провалов и анонсируют что либо только когда уже есть железобетонная уверенность соответствия ожиданиям реальности. А тут Зеленского в спину толкают на заведомо проигрышные переговоры. Украина на момент не в том статусе, чтобы разговаривать с Китаем "на равных". Потенциально эта встреча принесла бы внешнеполитическое поражение Зеленского. Потому что с вероятностью 99,9% закончилась бы ничем. И к счастью она не состоялась.