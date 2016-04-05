Додано: П'ят 01 вер, 2023 05:03

Уже 2 дня обсуждается убийство в Днепре.

Не берусь судить. Для этого надо внимательно просмотреть все записи видео и, возможно, даже этого будет недостаточно.

То, что убитый нарушил ПДД, очевидно. То, что он б быковал и вёл себя нагло, тоже. Был пьян. Но за всё это не присуждают к смерти (даже не говоря о том, что у нас вообще нет смертной казни).

Полицейский в конечной ситуации, возможно , вёл себя правильно. Но нельзя было доводить до такой ситуации. Обычно легче предотвратить плохое развитие событий, чем потом выходить из экстремального положения.

Ситуация в целом , в общем-то, думаю, не такая редкая - быкующий нарушитель, не выполняющий требования полиции. У полиции должны быть протоколы, что ли, разрешения таких ситуаций. Не знаю, какие они, но, думаю, они точно не заключаются в попытках силой вытащить женщину-водителя из автомобиля.

Убитый, возможно, был не самым хорошим человеком (а, может, и неплохим, не знаю). Но он, вроде как, не убийца, не бандит-рецидивист, не представлял смертельной угрозы.

Удручает, что большинство здесь поддерживает убийство.

Напомню, что убийство Джорджа Флойда привело к массовым протестам в Америке. При том, что оно было непредумышленным и Джордж Флойд был преступником-рецидивистом и как минимум пять раз отбывал тюремные сроки различной продолжительности (в т.ч. за вооружённое ограбление). Ещё и наркоман. И полицейского приговорили к 22,5 годам лишения свободы. Понятно, что это объясняется массовыми протестами и прочими обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к смерти Флойда, но тем не менее.